El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, el radical Gerardo Morales, se reunió hoy con los referentes de la coalición opositora en Tucumán para analizar la suspensión de las elecciones en la provincia, decidida ayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Lo que el Gobierno tiene que hacer es acatar el fallo, la Corte Suprema no se sale de la doctrina que viene planteando todo este tiempo: cuando expresamente las constituciones provinciales no hablan de las reelecciones indefinidas. La Corte no va a convalidar el sistema de reelecciones indefinidas porque significa un deterioro en la tarea institucional", señaló Morales en una conferencia de prensa posterior al encuentro, que se desarrolló en un hotel céntrico de esta ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Procrear II: Malena Galmarini junto a autoridades del SGBATOS y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat realizaron una nueva entrega de viviendas en Tigre

Participaron de la reunión los candidatos a gobernador y actual diputado nacional, Roberto Sánchez; el postulante a vicegobernador y actual intendente de la capital, Germán Alfaro, y Beatriz Ávila, candidata a intendenta de la capital y actual senadora nacional.

Ayer, la Corte Suprema suspendió las elecciones a gobernador previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, en una decisión que el Gobierno Nacional repudió por considerarla como "una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias" frente a "posibles triunfos del peronismo" en esas jurisdicciones.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza la conmemoración de los 50 años del asesinato del padre Mugica con diversas actividades

La Corte, con la firma de tres de sus cuatro integrantes, respondió con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

En el caso de Tucumán, el fallo responde a la medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, que encabeza el actual intendente de la capital tucumana, Alfaro, ante la posibilidad de que la candidatura de Manzur a vicegobernador de Tucumán no respete la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

"Lo que hizo la Corte fue desnudar una situación que viene ocurriendo en las provincias gobernadas por el Frente de Todos (FdT): cambios de reglas de juego, volvieron a poner la ley de lemas y eliminaron las PASO", dijo hoy Morales en la rueda de prensa en Tucumán.

"Manzur ha sido dos veces vicegobernador, dos periodos consecutivos gobernador y ahora quiere ir por el quinto, eso no dice la Constitución Provincial. Se está incumpliendo con el tema de la convocatoria, porque debería ser en agosto y no en mayo, se quieren llevar puesto todo", concluyó el titular del radicalismo. (Télam)