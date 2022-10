El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) de la departamental 32 de la Policía de San Rafael y la municipalidad, denominado "Ocampos y Acumuladas", continuó hoy con la etapa de alegatos por parte de la defensa, y se prevé que se dicte sentencia el 2 de noviembre, en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza.

En el marco de los alegatos de cierre del juicio que se desarrolla en la localidad mendocina de San Rafael expuso la defensa del exjefe de Motorizada y Vigilancia, Norberto Mercado.

"Nadie ha visto a Mercado que participe de tormentos, ni que los presenciara, ni homicidios, ni que participe de tortura, ni que encerrara personas", dijo el abogado defensor Ariel Civit en la audiencia de hoy, que comenzó cerca de las 9.30 y se extendió hasta cerca de las 13.

Durante la jornada, la defensa fundamentó el pedido de absolución de su cliente, quien en un tramo alegó que "en la ciudad de San Rafael en su entonces se conocían todos, tenía una población de 100 mil habitantes y no hubo nadie que hablara de Mercado como torturador o de que encerrara a personas, ni que diera ordenes jurídicas".

En otro tramo la defensa se preguntó "¿cuántas veces más el señor Mercado será llevado a juicio?" y agregó: "Después de este juicio se va a buscar otro elemento por el cual Mercado no fue indagado para hacer otro juicio".

"Pido la absolución para Mercado, por la violación de la garantía non bis in idem tutelada por los pactos internacionales que consiste en no juzgar a una misma persona dos veces por un hecho", concluyó el defensor.

Cerca de las 13, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 19 de octubre, en que se retomará la parte final de los alegatos en este juicio, en el cual se prevé que se dicte sentencia el próximo 2 de noviembre, indicaron fuentes judiciales.

En las audiencias pasadas el fiscal Pablo Garciarena hizo el pedido de condena para los seis acusados, y en este sentido, solicitó prisión perpetua para Mercado, para el exjefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, Oscar Pérez; y también para el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII, Mario Ocampo.

En tanto, para el exjefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, Luis Rizzo Avellaneda, solicitó la pena de ocho años; a su vez para el exmiembro de la policía provincial, Luis Di Filippo, pidió 15 años de prisión y seis años para el exteniente coronel del Ejército, Aníbal Guevara.

Este juicio juzga a exmilitares y policías miembros de la inteligencia en la ciudad de San Rafael y se los acusa por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio cometidos durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de 25 víctimas.

Este es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en San Rafael y el décimo primero en la provincia. (Télam)