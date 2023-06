Un Tribunal de San Martín consideró probado que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, convivían de manera previa a los hechos investigados y que el hallazgo en su casa de un DNI ajeno, hecho por el que ya fueron condenados, fue parte de un mismo "contexto criminal" .

Así se dio por acreditado en los fundamentos de la pena a un año de prisión en suspenso impuesta a ambos por tenencia ilegal de ese documento de identidad ajeno en su domicilio, dados a conocer hoy por el Tribunal Oral Federal 5 de ese partido bonaerense, a cuyo texto tuvo acceso Télam.

Además, el juez de TOF 5 de San Martín Héctor Sagretti enmarcó todo lo ocurrido en el mismo "contexto criminal" previo al atentado del 1 de septiembre pasado.

Sabag Montiel y Uliarte están detenidos con prisión preventiva a la espera de ser juzgados por el intento de homicidio de la Vicepresidenta por un Tribunal de la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el 15 de junio pasado se encontraron por primera vez en otro juicio, en San Martín, acusados por la tenencia ilegítima del documento de identidad de un ciudadano que declaró haberlo perdido años atrás.

El juez que los condenó por este delito sostuvo que Sabag Montiel "mantuvo en el tiempo la detentación del DNI bajo su esfera de custodia en su domicilio, coetáneamente con su detención en relación a los otros delitos por los cuales fuera oportunamente procesado, esto es, tentativa de homicidio calificado -en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner-, portación ilegal de arma de guerra y el acopio de municiones sin la debida autorización legal compatibles con aquella arma, en el mismo domicilio en el que se incautó el documento nacional de identidad".

"Todo lo cual denota el contexto criminal en el que tal detentación tuvo lugar y echa por tierra la ausencia de peligrosidad concreta alegada por la defensa", concluyó el magistrado, quien estuvo al frente de ese primer juicio seguido a ambos detenidos y ahora dio a conocer los fundamentos de su veredicto condenatorio.

"Esa convivencia era coetánea con la detención de ambos en relación a los hechos", sostuvo el juez.

El magistrado llevó adelante el primer juicio a Sabag Montiel y Uliarte desde que quedaron presos y se debatió el hallazgo del DNI a nombre de otra persona en uno de los allanamientos que se ordenaron en el marco de la causa por el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado federal de CABA a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Sagretti analizó que "resulta cuanto menos de precaria verosimilitud que Sabag Montiel hallase un documento nacional de identidad tirado en la vía pública (según él en la avenida de los Constituyentes y General Paz) cuatro años después de que su titular lo extraviara".

En cuanto a la relación entre Sabag Montiel y Uliarte, el magistrado descartó dichos de esta última en relación a que no convivía con el autor material del disparo a la Vicepresidenta.

"No puede soslayarse que, entre los elementos incautados en la vivienda allanada, se hallaban, además de vestimenta, documentos personales de Uliarte, tales como su curriculum vitae y estudios médicos propios", consignó.

Estos elementos evidencian "que su estadía en el lugar no era transitoria y esporádica sino permanente y extendida en el tiempo".

Así, agregó el juez, "resulta inverosímil que la imputada desconociera la presencia del documento nacional de identidad, hallado por los preventores a simple vista, dentro del diminuto monoambiente (15 m2) que compartía con Sabag Montiel. Y más inverosímil resulta, cuando vemos que esa convivencia era coetánea con la detención de ambos en relación a los hechos concomitantes por los que fueran procesados".

"No puedo evitar decir que la tenencia ilegítima de municiones se encuentra estrechamente vinculada con el intento de homicidio calificado en perjuicio de la Vicepresidenta de la Nación", advirtió también.

Por ello, Uliarte "no puede entonces decir, no al menos seriamente, que nada sabía, porque respetaba la 'privacidad' de Sabag", agregó el magistrado, en relación a la estrategia de defensa de la joven, quien en el juicio fue defendida por su nuevo abogado particular, Carlos Telleldín.

"En definitiva, entiendo que la versión exculpatoria brindada por Uliarte (refrendada por Sabag Montiel en su indagatoria), no resulta más que un mero intento, infructuoso por su propia inconsistencia, por mejorar su situación procesal", concluyó.

Para el juez está "fehacientemente acreditada la convivencia de Sabag Montiel y Uliarte en el domicilio de la calle Uriburu 727/729, de San Martín", con lo cual eso "permite afirmar, sin duda alguna, el efectivo poder de disposición sobre los elementos y pertenencias que se hallaban en la vivienda, tales como el documento nacional de identidad" de otra persona.

Durante el juicio, Uliarte sostuvo que su convivencia con Sabag Montiel era "transitoria y esporádica" pero el TOF5 calificó a esta afirmación como "insostenible".

El allanamiento durante el cual se encontró el DNI de un tercero se hizo el 7 de septiembre de 2022 al monoambiente que alquilaba Sabag Montiel, y fue ordenado en la causa por el atentado.

Capuchetti se declaró incompetente para investigar el hallazgo del DNI y envió esa parte de la causa a la justicia federal de San Martín.

Por el intento de asesinato de la Vicepresidenta, Capuchetti ya envió a juicio a Sabag Montiel y Uliarte junto al sindicado jefe de la llamada "banda de los copitos", Gabriel Carrizo. (Télam)