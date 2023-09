La Cámara Federal rechazó las excusaciones de tres de sus integrantes para intervenir en una causa en la que está denunciado el ex presidente Mauricio Macri por un reclamo de una supuesta deuda de cuando era titular de la automotriz Sevel. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens presentaron sus pedidos de apartamiento voluntario en el expediente en el que el empresario Antonio De Martino, titular de Automotores Saavedra, reclama el supuesto incumplimiento por parte de Macri de una vieja sentencia por un reclamo económico

Los camaristas justificaron su excusación en que "el denunciante y pretenso querellante ha efectuado presentaciones promoviendo juicio político"

"En consecuencia, teniendo en consideración la fecha de inicio de estos actuados, estimamos que nos encontramos ante el supuesto contemplado en el Código Procesal Penal de la Nación, por lo cual corresponde que nos inhibamos de entender en el caso", sostuvieron

Sin embargo, un colega de ellos, el camarista Roberto Boico – a quien sus pares consideran "kirchnerista"- rechazó las excusaciones y ratificó la continuidad de los tres jueces en el expediente

"La información disponible me inclina a concluir que lo invocado no es suficiente para hacer lugar a la excusación. Sólo se aludió a la realización de tres presentaciones del denunciante en el Consejo de la Magistratura, que no tendrían ningún nivel de desarrollo o avance", explicó Boico

Y agregó: "Ello se inserta en un contexto particular de acciones de análogo tenor, a juzgar por el contenido de los extensos escritos de De Martino, donde transcribe notas periodísticas, fotografías y refiere a diversas cuestiones"

