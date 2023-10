Los cinco candidatos presidenciales participaron del primer debate en Santiago del Estero, donde el libertario Javier Milei y el oficialista Sergio Massa buscaron polarizar rumbo al 22 de octubre, mientras Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman apuntaron contra ambos. En un encuentro de dos horas, los dirigentes protagonizaron varios cruces, aunque no se registraron insultos ni exabruptos

Además, al analizar resultados los equipos de todos los postulantes se mostraron satisfechos con los desempeños de cada uno, según supo Noticias Argentinas. En La Libertad Avanza, de Milei, se fueron más que conformes del espacio Centro de Convenciones FORUM. "Nos fue bien

Claramente fuimos el espacio distinto, el que trajo propuestas concretas", comentó el candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra, consultado por Noticias Argentinas. En esa línea, agregó: "El resto lo único que hizo fue justificar su pasado y lo hacen de manera incorrecta porque claramente queda en evidencia que no entienden nada de lo que está pasando en la Argentina". En diálogo con NA, el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, describió: "Después de la exposición de Patricia, de mucho contenido, muy serena, quedó claro que la única opción de cambio realmente sustentable es Juntos por el Cambio". "Habló de futuro, defendió muy bien, expuso muy bien nuestros planes. Habló y explicó bien cómo son nuestros equipos, así que la sustentabilidad para la gobernar la damos nosotros", agregó el intendente de Lanús en uso de licencia. Al ser consultado sobre el intento de polarización entre Massa y Milei durante el debate, el dirigente del PRO manifestó: "Esos dos polos, en un punto, seguramente se tocan. La verdad que ni me llamó demasiado la atención. Patricia fue la que mejor expuso lo que son nuestras ideas y mejor expuso el equipo que tenemos". Por su parte, uno de los invitados que tuvo Massa, que prefirió hablar desde el anonimato, reflexionó sobre el desempeño del ministro de Economía: "Los objetivos de Unión por la Patria y la expresión de Sergio Massa respecto al proyecto país quedaron claro". "Ya hace varias semanas venimos marcando un horizonte muy claro. Me parece que de aquí en adelante va a ser como venimos trabajando ya hace algunas semanas... Barrio por barrio, casa por casa, con más fuerza", finalizó. GD/PT NA