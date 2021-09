Click to enlarge A fallback.

Tras triunfar en las PASO en distritos clave del país, Juntos por el Cambio (JxC) enfrenta ahora un reacomodamiento interno, con reclamos para convertirse en una "coalición con distintas identidades" y "más federal", según pidieron hoy Facundo Manes y Luis Juez.

Manes, quien en las PASO de ayer perdió la interna de Juntos en territorio bonaerense ante Diego Santilli (PRO), buscó hacer valer su aporte a la victoria de ese espacio en las primarias sobre el gobernante Frente de Todos (FdT), al señalar que solo con el exvicejefe del Gobierno porteño "no se ganaban las elecciones".

El ahora candidato a diputado nacional consideró que, por esa razón tras las PASO, JxC deberá ser "una coalición con distintas identidades", algo que contrastó a lo ocurrido durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, en los que -juzgó- "el problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color", en alusión a la hegemonía del PRO por sobre sus socios de la UCR y de la Coalición Cívica.

El dirigente radical puso así los guarismos provisorios de las PASO en el distrito gobernado por Axel Kicillof sobre la mesa, donde la candidata más votada fue Victoria Tolosa Paz (FdT), que reunió el 33,64 de los votos bonaerenses en la categoría a diputados nacionales, mientras las dos listas de Juntos encabezadas por Santilli y Manes sumadas consiguieron el 37, 99%.

En los dichos de Manes, subyace la creciente puja que mantiene la UCR con el PRO por ganar mayor protagonismo en la alianza opositora.

En la lectura del dirigente radical, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -quien ya se anotó en la carrera presidencial hacia el 2023- no resultó el gran ganador de la jornada electoral del último domingo.

"Con Santilli solo esta elección no se ganaba ayer, yo no estaría de acuerdo con el triunfo de (de Horacio Rodríguez) Larreta; nosotros decidimos jugar a pesar de tener un sistema en contra, que no quiere que nada cambie", aseveró el neurocientífico, quien con su lista Dar el Paso cosechó el 39,81 por ciento de los votos reunidos por el frente Juntos en provincia de Buenos Aires, mientras que la nómina liderada por Santilli concentró el 60,18%.

Lo cierto, es que con los resultados de las PASO en CABA y en la provincia de Buenos Aires el alcalde porteño parece consolidarse como el ganador en la hasta ahora declarada pelea que tiene con Mauricio Macri por el liderazgo de JxC.

Larreta consiguió que las listas a diputados nacionales encabezadas, en Ciudad, por María Eugenia Vidal; y por Diego Santilli de otro lado de la General Paz se impusieran, y que un aliado como el exministro del Interior de Cambiemos, Rogelio Frigerio, pueda triunfar en las internas en Entre Ríos.

En cambio, Macri no pudo colocar a sus candidatos en Córdoba, donde respaldó como postulante a senador al radical Mario Negri, quien fue derrotado por el legislador Luis Juez; ni en Santa Fe, donde tampoco logró la victoria de su candidato a la cámara alta, Federico Angelini.

Esta tarde Larreta resaltó la victoria electoral que JxC obtuvo ayer en buena parte del país, pero eludió cualquier referencia a sus aspiraciones presidenciales hacia el 2023, al tiempo que buscó seducir a los votantes que mudaron sus preferencias hacia el libertario Javier, Milei, candidato de La Libertad Avanza, que se impuso como la tercera fuerza más votada en la ciudad de Buenos Aires.

Desde un vacunatorio porteño y con la mirada puesta en los comicios de noviembre, el mandatario agradeció el respaldo en las urnas, destacó la "unidad" de la alianza opositora y concentró sus críticas al Gobierno nacional.

"Ayer hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al Gobierno 'basta de este rumbo", enfatizó Larreta y agregó: "Gracias a todos los porteños, a todos los argentinos que ayer fueron a expresarse, a los que nos votaron acá en la Ciudad de Buenos Aires ratificando el apoyo a este proceso de cambio que venimos haciendo hace varios años".

Fue allí que envió un mensaje a los votantes que en estas PASO se inclinaron por Milei: "También agradezco a los que no nos votaron, que son un llamado de atención, que nos dicen que siempre podemos mejorar, por más orgullosos que podamos estar por lo hecho".

En tanto, Manes reafirmó el compromiso que expresó anoche en el breve momento que compartió bunker con Santilli, al señalar que de cara a las generales legislativas "estaremos juntos para ganar en noviembre con distintas expresiones; la dinámica de antes de Cambiemos ya no existe más, y es bueno que no exista más".

"Si nosotros no hacíamos esta lista plural y diversa que también cuestione un poco al Cambiemos de 2015 y 2019, hoy no se ganaba; ganamos porque nos animamos", insistió.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 y FM Urbana Play, en las que sostuvo que su lista se enfrentó "a dos aparatos políticos fenomenales, como son el del PRO y el kirchnerismo".

El ganador en la interna, Diego Santilli, por su parte, habló con Radio Rivadavia y manifestó que trabajará junto con el neurocientífico rumbo a noviembre.

"Facundo y yo vamos a estar trabajando juntos como lo hicimos desde anoche. Yo no subestimaría a los bonaerenses, los votos son la de gente, no son de los dirigentes", expresó Santilli, al rechazar que el votante de Manes no vaya a elegir en las generales la lista encabezada por él.

El exvicejefe del Gobierno porteño intentó además dar por superada la intensa interna que mantuvo con el neurocirujano durante el primer tramo de la campaña.

"La oposición tiene que estar unida, tiene que ser constructiva, terminar con los agravios personales", evaluó.

Por su parte, uno de los triunfadores en estos comicios, Luis Juez, quien se impuso en la PASO de Córdoba, pidió que Juntos por el Cambio tenga una mirada "más federal" y aseguró que el expresidente Mauricio Macri "se equivocó" al pretender imponer candidaturas en la provincia mediterránea.

"Lo de Macri fue desafortunado. Le dije que se había equivocado en tratar de imponer un criterio en Córdoba. La política no es un capricho y los cordobeses no son tontos", manifestó Juez en declaraciones formuladas a canal 12 de Córdoba.

Asimismo, adelantó que a la dirigencia nacional de JxC le va a plantear "un Cambiemos más federal", al afirmar que "nosotros le criticamos defectos al kirchnerismo que también nosotros los tenemos". (Télam)