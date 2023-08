Tras perder la interna que lo tenía como precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert se incorporó hoy oficialmente al interbloque de Juntos por el Cambio, con la aprobación unánime de los titulares de todas las bancadas de la coalición opositora.

Desde principios de año el economista liberal se acercó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con la intención de sumarse al armado electoral de Juntos por el Cambio. Las opciones que se barajaban eran como precandidato a gobernador bonaerense y como postulante presidencial, en ambos casos con el objetivo de "morderle" una porción del electorado "halcón" a Patricia Bullrich y así beneficiar a Rodríguez Larreta.

Después de muchos idas y vueltas, con resistencias desde el bullrichismo a incorporar a Espert a la coalición, finalmente la presión de los aliados de la UCR y la Coalición Cívica surtió efecto y en junio se definió el ingreso del liberal a la alianza electoral.

No obstante, la condición que se pactó fue que ocupara otro rol dentro del armado, y así fue que Rodríguez Larreta le ofreció ponerse al frente de la lista de precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. La apuesta no salió como esperaba ya que no solamente Rodríguez Larreta perdió en las PASO contra Patricia Bullrich, sino que además el radical Maximiliano Abad, con el apoyo de la ex ministra de Seguridad, derrotó en la interna a Espert, quien de esta manera quedó afuera de la lista de candidatos titulares para la Cámara alta.

Pese al golpe, el diputado liberal mantiene su alianza con Juntos por el Cambio y la mejor manera de ratificar esa pertenencia es incorporándose formalmente al interbloque parlamentario como un integrante más de la principal coalición opositora.

"Basta de egoísmos. Basta de mesianismos. Basta de medias verdades. De los grandes problemas se sale con inteligencia y con coraje"

"Vamos a lograr que el liberalismo, integrado a un gran espacio político nacional, supere esta crisis y transforme el país con instituciones, con leyes, con orden, con solidez, asegurando la gobernabilidad con la confianza necesaria para el logro de las profundas reformas que necesitamos encarar. Tenemos el mejor equipo para reconstruir la Argentina. Hagámoslo de una buena vez", instó.

Además, dijo que está "fuertemente convencido de que la mejor opción para salir de esta tremenda crisis es en equipo, con un liderazgo fuerte, con convicciones compartidas y con instituciones sólidas". "Basta de egoísmos. Basta de mesianismos. Basta de medias verdades. De los grandes problemas se sale con inteligencia y con coraje", remató Espert, que solicitó formalmente su integración al interbloque de Juntos por el Cambio a través de una nota dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.