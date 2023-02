El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, “no entiende de seguridad” y calificó como "una burla" que el mandatario “opine que no alcanza" el número de efectivos federales enviados a esa provincia.

“El gobernador no entiende seguridad, que opine que no alcanzan la cantidad de efectivos es casi una burla. Él dice que el que no entiende soy yo. No, el que no entiende es él”, sostuvo Fernández en declaraciones a FM La Patriada.

Además, afirmó que “es su provincia, su policía” y se interrogó: “¿Por qué no le pregunta los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problemas, el problema lo tiene él”.

Fernández respondió de esa manera los dichos del mandatario santafesino que ayer, tras presentar a su cuarto ministro de Seguridad provincial, reclamó mayor presencia de fuerzas federales en el distrito que gobierna.

Los cambios en Seguridad se produjeron en medio de una de las cíclicas crisis en la materia que atraviesa la ciudad de Rosario, que desde hace un década duplica o triplica –según los años- la tasa media de homicidios a nivel nacional.

El funcionario nacional había afirmado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que “asombran las expresiones del gobernador Perotti, que echó a al ministro de seguridad de Santa Fe y reclama ‘ayuda urgente del gobierno nacional’”.

Sostuvo que “el Gobierno no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario, que lleva 20 años”.

Fernández afirmó además que “los resultados están a la vista” y que “no dejaremos de acompañar con soluciones, buscando revertir este presente que estremece”.

El gobernador Perotti dijo que entonces que Fernández “sigue sin entender la realidad y particularidad de Rosario desde hace muchísimos años”.

Y renovó la demanda: “Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza”.

El titular de la cartera de Seguridad federal respondió hoy en declaraciones radiales que “el gobernador no entiende seguridad” y reveló que Perotti le mandó un mensaje diciéndole que no son 3.000 los efectivos federales dispuestos para Santa Fe sino 1.600.

“¡Qué sabe? Si yo tengo muchísima gente haciendo inteligencia criminal, en el marco de lo que me permite la propia ley de Inteligencia”, dijo, para subrayar: “Qué tengo que contar esas cosas yo para que él se entere, no lo voy a hacer”. (Télam)