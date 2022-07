Tras los incidentes ocurridos en las últimas horas durante la marcha que se realizó para reclamar justicia por el femicidio de Agostina Trigo en la provincia de Mendoza, ocho personas fueron detenidas y las fiscalías quedaron inhabilitadas por los destrozos ocasionados en las instalaciones del edificio judicial. Si bien en un principio fueron 28 las personas aprehendidas por la Policía el miércoles durante la manifestación que copó las calles de San Martín, sólo ocho serán imputadas por los daños contra el edificio del Ministerio Público Fiscal. Además de las detenciones, el Procurador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, determinó la inhabilitación de la sede del Ministerio Público Fiscal provincial debido a los "severos daños en las instalaciones del edificio ubicado en 25 de Mayo y Arjonilla" de San Martín, por lo que quedaron habilitadas todas las vías remotas de atención (sitio web del Poder Judicial (https://denuncias.jus.mendoza.gov.ar/). Según informaron fuentes judiciales a NA, la resolución que lleva la firma de Gullé está motivada por las "tareas adicionales de reparación" que comenzaron este miércoles, con el objetivo de garantizar las condiciones mínimas de atención que se necesitan para brindar el servicio de justicia. "Los daños edilicios sufridos imposibilitan la normal prestación del servicio de Justicia (…). Esta Procuración General estima necesario resolver la inhabilidad con relación a las dependencias del Ministerio Público Fiscal que tienen asiento físico en el inmueble sito en 25 de Mayo esquina Arjonilla de San Martín, por el día 7 de julio del corriente, sin perjuicio de la validez los actos regularmente cumplidos". En conferencia de prensa, el procurador de la Suprema Corte provincial, Alejandro Gullé, dijo: "Estamos profundamente conmocionados por la muerte de Agostina, y creo que toda la ciudadanía lo está. Y estamos muy tristes por lo ocurrido, nos han roto la unidad fiscal. Suerte que han podido refugiarse en otros niveles el personal porque sino con el tamaño de piedras seguramente hubieran matado a alguien". Y agregó: "la verdad no entendemos a qué se debe esto y lo triste es que esto lo paga el pueblo de Mendoza con sus impuestos

Evidentemente venían preorganizados para cometer estos hechos vandálicos". Además, el procurador sostuvo que "hay que separar a la familia de Agostina de todo esto, ya que hasta una de sus tías resultó lesionada con una piedra que tiraron". Por su parte, el jefe de fiscales Mariano Carabajal, confirmó que son ocho los detenidos y que se sigue investigando la participación de otros posibles autores. "Los daños están a la vista. Los detenidos tienen asistencia y van a ser imputados. No sólo buscamos la reparación penal, sino también la civil porque no es justo que sólo se haga cargo la sociedad", comentó. Carabajal además indicó que hay menores detenidos, de los cuales se tendrán qué hacer responsables los padres y que paguen los daños, y que el hecho se investiga por el momento como daño público y es posible que se aplique la calificación de privación ilegal de la libertad agravada porque quedaron personas atrapadas en el último piso del edificio sin poder salir. El cuerpo de Agostina Trigo, de 22 años, fue encontrado este miércoles por la mañana en un galpón abandonado en la calle Robert y Carril Norte y, aunque aún no se confirmó oficialmente que se trata del cadáver de Agostina, la familia de la joven lo hizo al reconocer la ropa que tenía el cuerpo. La joven estaba desaparecida desde el último domingo cuando salió de su casa por un trabajo de niñera que le habían ofrecido

GO/KDV/SPC NA