Diputados del Frente de Todos destacaron hoy la decisión del Gobierno nacional de extender la moratoria previsional para las mujeres a fin de que puedan acceder al beneficio de la jubilación, anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández y señalaron su voluntad de avanzar en la discusión de un plan de pagos de deuda jubilatoria, que tiene media sanción del Senado.

Fernández anunció ayer la extensión del plazo de la moratoria previsional, sancionada en 2014 y que vencía el sábado próximo, luego de mantener una reunión en su despacho de Casa Rosada con la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

La ampliación de la moratoria regirá hasta que la Cámara de Diputados sancione un proyecto para extender ese régimen, aunque el proyecto que está analizando este cuerpo legislativo es una iniciativa sancionada por el Senado para incluir también a los hombres para que completen los años de aporte y así poder jubilarse a los 65 años.

En ese sentido, Raverta precisó hoy que la extensión del plazo de la moratoria vigente será “hasta la sanción en el Congreso de una nueva ley de pago de deuda previsional” y resaltó que “con esta prórroga garantizamos que las mujeres de entre 60 y 64 años inclusive puedan continuar jubilándose con las condiciones vigentes”.

“Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes porque son muchas las argentinas y argentinos que necesitan que el Estado les dé la posibilidad de pagar esa deuda previsional para jubilarse. Vamos a seguir trabajando para que en nuestro país no haya ninguna persona mayor sin un ingreso”, afirmó la titular de la Anses.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda (Frente de Todos-Mendoza) sostuvo que la decisión del Presidente es "una resolución que estábamos esperando, así que la celebro claramente"

En declaraciones a Télam, la legisladora oficialista destacó la importancia de la medida para que "se mantenga la moratoria que se vence el 23 de Julio mientras avanzamos en el tratamiento de un proyecto y en la búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas".

La comisión previsional comenzó el pasado 6 de julio el debate del proyecto de ley enviado por el Senado que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo será regularizar el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones.

Para Uceda la decisión del Presidente ratifica "una posición ideológica de nuestro espacio político de ampliar derechos y de tener la mayor cantidad de argentinos y argentinos dentro del sistema previsional" y recordó que si no existiera este sistema para acceder a la moratoria solo se podrían jubilar "una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres por eso es un problema que tenemos que darle solución".

En cuanto al tratamiento legislativo, la diputada dijo que el proyecto del Senado al incorporar a los hombres busca "dar una respuesta completa a este problema que dejó el Gobierno de Mauricio Macri" cuando solo dejó vigente la moratoria para las mujeres.

Desde el Interbloque Federal, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez consideró que "es razonable" esta medida adoptada por el Gobierno nacional y señaló que "esta dentro de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para poder hacerlo".

Sobre el proyecto aprobado por el Senado, el legislador opositor dijo que "hay que evaluarlo ya que siempre es más conveniente jubilaciones con aportes que sin ellos, como por ejemplo, la actual pensión universal para el adulto mayor. Si el mecanismo es conducente para que haya mas aportes tiene sentido evaluarlo"

Dentro del oficialismo, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado del FDT, Hugo Yasky, remarcó que "la extensión de la moratoria demuestra que se puede usar la lapicera a favor del pueblo".

En diálogo con FM La Patriada, Yasky opinó que "no todos los decretos de necesidad de urgencia como los que firmaba Macri son para joder al pueblo y por eso la extensión de la moratoria es una medida positiva que viene a saldar una injusticia".

En tanto, la diputada del FDT Gisela Marziotta aseguró que "es una buena noticia" la decisión de Fernández de prorrogar la moratoria previsional ya que "era muy grave si no se prorrogaba ya que muchas personas iban a quedar sin jubilarse por no tener 30 años de aportes”.

Dijo que "hay que solucionar el acceso a las jubilaciones" porque hay "hay 5 millones de trabajadores y trabajadoras no registrados. Esos son los 'no jubilados' del futuro'" y agregó: "No me sorprende que JxC vote en contra de la moratoria. Sabemos lo que hicieron cuando fueron Gobierno".

El 2 de junio pasado, Marziotta había presentado un proyecto de ley para prorrogar la moratoria de las jubilaciones para las mujeres que tienen más de 60 años pero carecen de los 30 años de aportes para acceder al régimen previsional.

La iniciativa votada por el Senado establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

En el artículo 3, establece que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período.

Para acceder a esa Unidad de Pago, será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.

De igual modo, tendrán derecho a adquirir la Unidad de Pago aquellos derechohabientes previsionales, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino.

El valor de la Unidad de Pago será equivalente a un valor del 29% de la base mínima imponible de la remuneración y podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la Anses será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso. (Télam)