Legisladores jujeños expresaron hoy, en el marco de la 10º sesión ordinaria en la provincia, su preocupación por el quinto caso de femicidio registrado en la provincia en lo que va del año, advirtieron "falencias" en el funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer y pidieron al Gobierno que informe sobre las acciones y protocolos de actuación que se impulsan.

En esa línea, tomó estado parlamentario un proyecto de solicitud de informe que fue derivado a la Comisión de Igualdad de Género, con moción acompañada por el bloque oficialista para que sea tratado con pronto despacho.

La nueva víctima de femicidio fue Evelin Marlene Farfán, una adolescente de 16 años que era buscada desde el viernes 14 cuando salió desde su casa de la localidad jujeña de Chalicán rumbo al colegio y fue hallada asesinada cinco días después en la ciudad de Libertador General San Martín, hecho por el que permanece detenido un joven de 18 años.

"Algunos funcionarios pueden tener la mejor voluntad, pero si el mecanismo y los protocolos no funcionan, el resultado es que se pierden vidas y esto es lo que volvió a ocurrir", expresó la diputada Débora Juárez Orieta, de Juntos por Jujuy-Frente de Todos, al criticar falencias en las actuaciones y recordar que Jujuy se encuentra entre las provincias con más femicidios del país.

Sobre el caso, manifestó que estuvo en el lugar del hecho y a lo largo del día en que se conoció la noticia se habló de acompañamiento a los familiares de la víctima, pero "no había ningún funcionario ni psicólogo" presente.

Sobre las fallas en los protocolos, continuó marcando "que desde el primer día de la desaparición se sabía que Marlene había cambiado de destino y fue a la localidad de Libertador, donde hicieron la denuncia esa misma noche los familiares" y señaló que "no obstante, funcionarios afirmaron que recién el día lunes se supo de tal situación".

En la misma línea, el diputado Pedro Belizan, del Frente de Todos-PJ, remarcó que la responsabilidad sobre las acciones y el funcionamiento de los protocolos recaen sobre el Consejo Provincial de la Mujer, a cargo de Alejandra Martínez, a quien ya "se le pidió muchísimas veces informes".

"Por algo no vienen a dar explicaciones. Hoy vemos que los canales están pero cortados, que la institución está pero no funciona, que el programa está pero no se explica ni se da a conocer", criticó Belizan al marcar que todo ello forma parte de la ley de Emergencia Iara, aprobada en noviembre del 2020.

El legislador Juan Cardozo Traillou, de Juntos por Jujuy-Frente de Todos, por su parte, señaló que "el Consejo de la Mujer no está a la altura de las circunstancias" y advirtió que distintos pedidos de informes elevados "no han sido respondidos".

En torno al último caso de femicidio, avanzó en reprochar que incluso la familia de la víctima se enteró del hallazgo del cuerpo "por las declaraciones mediáticas de un ministro".

"¿Dónde están los protocolos; la contención y el acompañamiento a las familias?. Acá hay una falencia muy grande del Ejecutivo provincial y del Consejo Provincial de la Mujer, y es nuestra tarea exigirle que cumplan con su trabajo y presenten informes", resumió en referencia al pedido que tomó estado parlamentario en el día de hoy. (Télam)