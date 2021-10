El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo hoy no tener "dudas" de que el candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos Leandro Santoro es el "número uno", mientras que calificó de "catástrofe" a la postulante de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal.

En diálogo esta mañana con la prensa que lo esperaba al arribar a la sede de su cartera, Fernández se refirió al debate que ayer protagonizaron los candidatos a diputados nacionales por la CABA en el programa "A dos voces" del canal Todo Noticias (TN), de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

"No lo vi. Pero no tengo dudas de que Santoro es el número uno. La otra candidata lo demostró en la gobernación, es una catástrofe, no hay mucho para agregar", dijo Fernández al ser consultado sobre el tema.

El debate, el primero en este año electoral, estuvo marcado por las posturas de Santoro (FDT) y Vidal (JXC) que defendieron las gestiones de sus respectivas gestiones -nacional y porteña, respectivamente- durante la pandemia de coronavirus.

MIRÁ TAMBIÉN Fabián De Sousa acusó al Gobierno de Macri de interferir en la causa de Oil Combustibles

En tanto, el representante de Libertad Avanza Javier Milei centró sus críticas en lo que denominó la "casta política", mientras que la candidata del Frente de Izquierda Myriam Bregman dirigió sus cuestionamientos al "poder económico" y la experiencia de gestión de gran parte de sus adversarios.

El debate estuvo cargado de cruces, chicanas, cuestionamientos sobre los distintos temas de agenda y algunas desprolijidades en el respeto de las normas del encuentro.

Click to enlarge A fallback.

El encuentro se dividió en tres grandes bloques temáticos: "Calidad institucional, seguridad y justicia"; "Política sanitaria en pandemia" y "Economía educación y trabajo", más los minutos de intercambio libre y los segmentos de preguntas y respuestas. (Télam)