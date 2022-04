Mario González, quien es hijo del cantante argentino Jairo y concejal en París, sostuvo tras las elecciones de primera vuelta que llevaron al balotaje al actual presidente, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen, que "se repite el mismo escenario de 2017", con los partidos tradicionales "prácticamente reducidos a la nada"

Francia disfrutó este domingo de una jornada democrática donde se llevaron a cabo las elecciones presidenciales

Con el 100% de mesas escrutadas y con una diferencia de solo 4% dando por ganador a Macron, se confirmó que ambos candidatos irán a ballotage el próximo 24 de abril. "Se repite el mismo escenario que la situación de 2017, con una particularidad importante, que los partidos tradicionales de derecha e izquierda en Francia quedan totalmente reducidos prácticamente a la nada", indicó Mario González, concejal del partido socialista en Francia, en diálogo con Nancy Pazos en Ruleta Rusa por la Rock & Pop 95.9. A su vez, el concejal e hijo de Jairo, señaló que en Francia se está vistiendo un nuevo panorama y paisaje político donde se "oponen la extrema derecha a un Gobierno de centro y luego una opción de izquierda, pero que es una izquierda muy radical que poco tiene que ver con la socialdemócrata de antes". Las próximas dos semanas son cruciales para el desempeño y el nuevo nivel que cada uno de los candidatos pueda alcanzar, ya que por el poco porcentaje de diferencia nada está dicho respecto a lo que sucederá en las urnas. "Hay que ver cómo van a transcurrir las próximas dos semanas de segunda vuelta, la extrema derecha no dejan de ser ideas de un pasado que nadie quiere vivir: un programa xenófobo, racista, es peligro muy importante", manifestó González, quién también sostuvo que Macron no está dispuesto a debatir. "Macron se negó a debatir con los otros candidatos, no debatió con nadie, no es obligatorio, pero es una costumbre que en la segunda vuelta debatan los candidatos", contó. AMR NA