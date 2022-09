(Damián Juárez).- Luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la oposición por ahora desoye el llamado al diálogo hecho por el Gobierno nacional, y reclama que sean convocados por las vías institucionales todos los miembros de Juntos por el Cambio (JxC).

Tras el intento de magnicidio a la Vicepresidenta, en la noche del pasado 1 de septiembre, los principales dirigentes de la coalición opositora repudiaron el hecho, con excepción de la titular del PRO, Patricia Bullrich que deploró en las redes sociales la declaración de un feriado para el día siguiente por parte del presidente Alberto Fernández.

Pero en las horas posteriores al hecho, varios de los referentes de JxC comenzaron a diferenciarse del Gobierno nacional y su vocación de condenar los discursos de odio contra la figura de la exmandataria.

El bloque del PRO condenó en la Cámara de Diputados el atentado en una sesión que se llevó a cabo el sábado pasado, pero se levantó del recito cuando comenzó el debate y las exposiciones de los legisladores.

MIRÁ TAMBIÉN Comenzó el acto del Frente de Todos porteño en Parque Lezama en apoyo a la Vicepresidenta

Algo similar ocurrió en la sesión convocada por el Senado el jueves pasado, cuando en el recinto de la Cámara Alta la oposición directamente se ausentó del hemiciclo para repudiar el intento de magnicidio.

En este contexto, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro comenzó a sondear a distintos referentes opositores respecto de la posibilidad de establecer un diálogo político entre el oficialismo y Juntos por el Cambio (JxC).

Según pudo recrear Télam, De Pedro se comunicó al menos con dos referentes opositores: los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes, los dos presidenciables del partido centenario rumbo a 2023.

En esa charla conversaron sobre este llamado del Gobierno para establecer una mesa de diálogo y sobre la misa de este fin de semana en Luján.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente y dirigentes del FdT participaron de la misa por la paz en Luján y sin la oposición

Morales le dijo al titular de Interior que este diálogo debe ser cursado por los carriles institucionales y que debe incluir a todo Juntos por el Cambio (JxC).

El radical explicó asimismo que no participa de la celebración religiosa en Luján porque no lo convocó la Iglesia y porque, además, considera que tiene un cariz partidario muy cercano al Frente de Todos (FdT).

Manes, en su diálogo con De Pedro, brindó argumentos similares a los de Morales, y además se excusó de su participación en la misa porque está realizando por estos días una recorrida por la Patagonia.

Dentro de JxC también reconocen que hay sectores duros que jamás se sentarán en una mesa con el Gobierno, al margen de las condiciones, y citan como ejemplo al diputado nacional Francisco Sánchez, quien propuso instaurar la pena de muerte para la Vicepresidenta.

Ante el revuelo causado, el legislador dio marcha atrás con sus dichos y aclaró que si bien cree que los delitos de corrupción deben ser considerados como traición a la patria, no impulsaría la pena de muerte para una persona en particular, pues se trata de una iniciativa que no puede prosperar en virtud de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que fueron suscriptos por Argentina y poseen rango constitucional.

Mientras tanto, se mantienen diálogos informales a diario sobre cómo reaccionar tras el atentado a la Vicepresidenta.

Los referentes opositores siguen sus recorridas para posicionarse con rumbo a los comicios presidenciales del año entrante.

Mauricio Macri volvió de África, donde viajó en su condición de titular de la Fundación FIFA, y prepara su nuevo libro sobre su experiencia como dirigente deportivo, jefe de Gobierno y finalmente Presidente de la Nación, que piensa publicar antes de fin de año.

Macri, quien aún no definió si será candidato en 2023, quiere por lo menos definir el carácter que tendrá un eventual Gobierno opositor, con un esquema de reformas económicas desde el primer día y sin intenciones de promover un "Gobierno de coalición", como impulsan los sectores más dialoguistas de la coalición.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, endureció su discurso contra el Gobierno nacional y rechazó en duros términos la instauración de una norma para regular los llamados "discursos de odio", durante una recorrida de 48 horas que realizó por Córdoba.

Por último, la oposición tendrá este domingo los ojos puestos en los comicios municipales en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, donde los candidatos de JxC y del peronismo cordobés que conduce el gobernador Juan Schiaretti se disputan el primer lugar.

Marcos Juárez es simbólico para JxC porque allí ganó por primera vez el frente Cambiemos en 2014 luego de su constitución, y por ello los principales referentes opositores desfilaron por allí en las últimas semanas, para respaldar a los candidatos locales e intentar así nacionalizar esa elección. (Télam)