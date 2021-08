(Por Silvina Caputo) La particularidad del sistema de votación en la Argentina, en el que los partidos políticos son "coorganizadores, con el Estado, de los comicios", más las políticas de transparencia que se aplican en el país, harán posible el desarrollo de unas elecciones de forma "segura" incluso en medio de la pandemia, analizó la politóloga María Esperanza Casullo.

En una entrevista con Télam, Casullo, docente de la Universidad Nacional de Río Negro y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown, consideró que los "grandes interrogantes" de las PASO y de las generales de este año serán "la cantidad de votantes" de ambas jornadas, así como "los modos de captación de los presidentes de mesa" en tiempos de Covid-19.

-Télam: ¿Cómo observa los preparativos de los comicios a un mes de la realización de las PASO?

-María Esperanza Casullo: Todas las medidas que se están tomando hasta el momento, en particular desde la Dirección Nacional Electoral (DINE), tienden a la transparencia y eso es muy importante. Como esta prueba funcional del recuento provisorio, previa al simulacro general del 21 de agosto, que se realizará este fin de semana, y a la que fueron invitados los partidos políticos, de cara a las elecciones legislativas de este año. Por otro lado, es importante señalar que una de las particularidades del sistema de votación en la Argentina, lo que no sucede en todos los países, es que los partidos políticos son coorganizadores de los comicios junto al Estado. Es decir, no es que el Estado brinda un servicio, sino que los partidos tienen un status legal y un montón de regulaciones que les permiten tener responsabilidad en la organización y control de las elecciones. Ese control es mayor al que puede tener un ciudadano común o una ONG. Es interesante que (a los partidos políticos) se les reconocen facultades de control en los aspectos informáticos del proceso, por ejemplo. Así, los comicios se vuelven más transparentes y participativos, al tiempo que los partidos se fortalecen. Algo similar sucede con los candidatos: en nuestro país, para que una persona sea candidato o candidata tiene que estar dentro de una estructura partidaria. Esto no sucede en todos los países.

-T: ¿Cómo analiza la articulación que se viene dando entre las autoridades del Ejecutivo y los partidos políticos en vísperas de los comicios?

-MEC: La DINE realizó un proceso de aportes donde fueron consideradas 55 sugerencias y comentarios por parte de partidos políticos, empresas, la Cámara Nacional Electoral y organizaciones civiles, que se transformaron en 21 mejoras al pliego. Esto en el marco de la estrategia de diálogo desarrollada con partidos y organizaciones de la sociedad civil. La DINE resolvió a principio de año difundir el anteproyecto de licitación del recuento provisorio, con el objetivo de recibir observaciones y sugerencias no vinculantes que aportaran mayor transparencia y mejoran el proceso licitatorio.

-T:¿Cómo afecta la pandemia los comicios?

-MEC: La gran pregunta es si la pandemia va a afectar las tasas de votación. En general, la Argentina tiene una tasa de votación muy alta. Es cierto que tiene el voto obligatorio pero también es cierto que el castigo por no votar es muy bajo. En algunos lugares, con la pandemia, hubo menos gente en las votaciones. No sabemos qué va a pasar este año. En las elecciones provinciales hubo menos participación, pero habrá que ver si eso se reproduce en esta oportunidad. Otro interrogante será la captación de presidentes de mesa, ya que tal vez no exista mucha gente que quiera estar sentada durante varias horas en un lugar donde hay gran circulación, también por temor a los contagios. Habrá que ver qué se ofrece para convocarlos. Tengo entendido que pagarán el doble, pero son cuestiones que todavía no están definidas. Por otra parte, hay otro fenómeno y es que, hasta ahora, la sociedad no está muy enganchada con el acto electoral.

-T:¿Por qué?

-MEC: Primero, definitivamente, por la pandemia, que hizo que todo haya mutado, pero también por la situación económica. Además, hay una gran desconexión con las propuestas. Un ejemplo claro es la ausencia de programas políticos (en la televisión), la falta de interés en consumirlos.

-T:¿Eso explicaría los discursos negacionistas como método de captación y polémica?

-MEC: Esos discursos, que vienen siempre de un mismo sector, tienen que ver con que Juntos por el Cambio vivió un proceso de ideologización desde el 2019 hasta ahora. Uno puede observar en esta campaña que no está ese esfuerzo que hacían en el 2015 por presentar una imagen definida (de propuesta electoral). Ellos apuntan a su núcleo duro porque tienen temor de que "los corran por derecha" y que, entonces, les saquen votos candidatos como (Juan) José Gómez Centurión o (Javier) Milei. Además, si bien esos discursos tienden a alejar a los moderados, creo que siguen apuntando al núcleo duro porque no pierden de vista que se trata de elecciones legislativas y no presidenciales, donde se gana o se pierde por un voto.

-T: ¿Hay ofertas electorales claras o la pandemia desdibuja también eso?

-MEC: Insisto en la falta de interés de los ciudadanos, la pandemia ha trastocado todo. Por otra parte, el escenario está muy polarizado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: en los dos casos tienen un núcleo duro fuerte. A esto se suman las modificaciones que tal vez se tengan que hacer en el proceso eleccionario. Pero todas ellas serán en virtud de la cuestión sanitaria y son cambios razonables. Además, los y las funcionarias que están organizando estos comicios tienen una vasta experiencia en la organización de elecciones y siempre lo han hecho bien. En esta oportunidad, las modificaciones que vayan surgiendo tendrán que ver solo con el sentido común. Todo lo que se haga para generar transparencia es central para generar, también, confianza, sin olvidar esto que hablamos antes. Que los partidos políticos no son meros espectadores sino que participan activamente de todo el proceso. Comprometerse con eso también hace a su naturaleza.

(Télam)