Trabajadores nucleados en la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (Uoyep) marcharon hoy desde la Casa de Gobierno de Mendoza hasta la Legislatura para reclamar al gobernador radical Rodolfo Suárez que cumpla la ley de "Compre Mendocino", debido a que, denunciaron, la empresa para la que trabajan fue desplazada en una licitación en favor de una firma sanjuanina.

Se trata de unos 150 trabajadores y sus familias de la empresa Petroplast, ubicada en Santa Rosa, 80 kilómetros al este de la capital provincial, que fabrica caños para acueductos, colectores cloacales y conductos para riego.

Los trabajadores aseguran que en las licitaciones de la provincia de Mendoza han salido desfavorecidos contra una empresa de San Juan, y es por eso que le reclaman al gobierno provincial que respete y haga cumplir la Ley de Compre Mendocino.

Los trabajadores aseguraron que esa ley "es incumplida sistemáticamente por el gobierno de Suárez en perjuicio de nuestras fuentes de trabajo".

En ese sentido, le reclamaron una solución gobernador y al presidente de Aysam (Aguas y Saneamientos de Mendoza), Alejandro Gallego, ya que consideran que las autoridades ejercen un veto a los caños que produce la fábrica de Petroplast, en favor de proveedores de la provincia de San Juan, y recordaron que la planta sostiene a 500 familias del departamento de Santa Rosa.

"Todos aquí reunidos representamos a la planta de Santa Rosa. Con orgullo por nuestro trabajo y nuestra gente es que necesitamos que el gobernador y los legisladores de Mendoza entiendan por lo que estamos pasando. Pedimos por nuestras familias y nuestro trabajo", dijo Eber Zonca, vocero de los trabajadores de la planta.

"No se está cumpliendo la Ley de Compre Mendocino, dando la espalda a 150 trabajadores, es una situación que no tiene sentido. Empresas de otras provincias confían en nuestros productos, empresas de otros países confían en nuestros productos, y nuestra propia provincia no, es muy triste", agregó.

La movilización comenzó en la Casa de Gobierno y se trasladó a la sede de Aysam. Luego fueron a la Legislatura, donde fueron recibidos por el vicegobernador, Mario Abed, quien se comprometió con el pedido y los citó a una reunión para el lunes próximo.

(Télam)