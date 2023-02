Descontento con el modo de conducción del oficialismo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y especialmente por la desatención a sus planteos concretos, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, puso en duda su concurrencia a las próximas reuniones.

El diputado de Identidad bonaerense enumeró todos los pedidos que formuló en el marco del procedimiento de Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia que fueron desestimados por el Frente de Todos, para luego advertir que evaluará “si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa Comisión”.

En primer lugar, Rodríguez recordó que el jueves pasado propuso que se citara al presidente Alberto Fernández “como testigo en el intento de Juicio Político a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, siendo que el mandatario es el impulsor principal del juicio político que hizo público el 1 de enero pasado.

“Para eso pidió luego el apoyo de algunos gobernadores y, después, instruyó en consecuencia a los diputados del FDT. Sin embargo, el kirchnerismo rechazó de plano la comparecencia del Presidente como testigo en la Comisión”, tuiteó días atrás.

La semana anterior había pedido que “se reprogramara la reunión de la comisión, o que al menos se abriera un cuarto intermedio de horas” para poder analizar el extenso informe de admisibilidad que había llegado a manos de los diputados apenas 48 minutos antes del inicio de la audiencia en la que iba a votarse su aprobación.

“El pedido respetaba abiertamente la letra y el espíritu del reglamento interno de la Comisión; pero el kirchnerismo rechazó la propuesta”, lamentó Rodríguez. Pese al voto en contra del representante del interbloque Federal, el oficialismo cosechó en esa oportunidad 16 de las 31 firmas en la comisión y esa mínima ventaja consiguió declarar la admisibilidad de la investigación contra el máximo tribunal.

El diputado opositor, único integrante de la comisión que no pertenece a ninguna de las dos fuerzas mayoritarias, había disparado en una reunión previa contra su par del Frente de Todos Rodolfo Tailhade luego de que el kirchnerista lo acusara de no acompañar el pedido de juicio político contra la Corte por “miedo” a un importante grupo de comunicación.

“No me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Te lo digo a vos (Rodolfo) Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade”, le soltó, desafiante.

El representante del Frente de Todos se quedó en silencio en la comisión, sin contestarle a Rodríguez, pero siguió la polémica por su canal de Youtube, donde subió un video con referencias al peronista disidente.

“Como yo no hablé en toda la reunión, el dueño del circo mandó a un monito a que me nombre”, dijo Tailhade mirando a cámara en su oficina, mientras en la pantalla del monitor de su computadora dejó congelada la imagen del personaje de ficción “Topo Gigio”, un tiro por elevación a Rodríguez.

El legislador de Identidad Bonaerense no se amilanó y subió la apuesta: “Parece que en el kirchnerismo se están imponiendo los cultores de un arte menor, que es el arte del forreo. Humillar lisa y llanamente al adversario político. Eligen esa coartada antes que abrir una discusión política de fondo, esencial en democracia”.

