El diputado nacional de Identidad Bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez, señaló hoy que "afortunadamente" el presidente Alberto Fernández "no tiene las probabilidades de hacer aprobar" el juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y lamentó que el oficialismo siga "sometiendo a la Argentina al zarandeo institucional permanente". Para el jefe del interbloque Federal, "un Gobierno ocupado en voltear al presidente de la Corte Suprema es motor de desconfianza". En declaraciones a "Esta Mañana", el programa que conduce Pablo Rossi por Radio Rivadavia, Rodríguez aseguró que es "altísimamente improbable" que el pedido de juicio político se apruebe en el Congreso ya que requiere de mayorías calificadas en ambas cámaras. "La verdad que el presidente sabe que no va a tener un resultado favorable el intento del juicio político, pero somete al país en el zarandeo y es muy malo para la sociedad en su conjunto", opinó. "No hay ningún margen para que el presidente consiga nada de ningún diputado en el tema del juicio político que no sea el rechazo, tanto en Diputados como en el Senado", reafirmó El oficialismo no alcanzaría las 16 firmas que requiere sobre el total de 31 miembros de la comisión de Juicio Político para iniciar un sumario al titular del máximo tribunal de Justicia. "Lo primero que hay que resaltar es que, así como hubo una baja productividad en la Cámara baja, esta es la otra cara de la misma moneda. Es esta idea del zarandeo institucional permanente, la confrontación permanente", criticó Rodríguez. "Aunque el presidente de la Nación, afortunadamente, no tiene las probabilidades de hacer aprobar ese juicio político en el Congreso, lamentablemente se sigue sometiendo a la Argentina al zarandeo institucional permanente", insistió el bonaerense. En tanto, cuestionó a Alberto Fernández por impulsar el juicio político contra Rosatti "sin fundamentos". "Cuando uno repasa los fundamentos que expone el presidente de la Nación, como por ejemplo que el Poder Judicial se entrometa en las decisiones del Congreso Nacional, yo me pregunto ¿es el presidente de la Nación quien va a tutelar al Congreso de la Nación?", dijo. "Es una opinión respetable, pero lo que expresa no es la posición institucional adoptada por el Congreso, eso ayuda muy poco a la división de poderes. Él pretende decidir por el Poder Legislativo", advirtió el opositor. SH/AMR NA