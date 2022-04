El diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, criticó la postura de la vicepresidenta Cristina Kirchner en contra de la asunción del titular de la Corte, Horacio Rossetti al frente del Consejo de la Magistratura a la funcionaria tiene su raíz en su "preocupación por sus causas judiciales".

"El lawfare y la ´casta judicial´ son un invento para justificar una actitud y una posición. La vicepresidenta está preocupada por sus causas judiciales", afirmó en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente para AM 990. Asimismo, agregó: "La Justicia ha seguido actuando con independencia y concreta con estos ataques contra la Corte, actuando dentro del marco de su competencia, reitero, es un ataque injustificado".

El integrante del Consejo defendió el rol de la Corte Suprema tras declarar inconstitucional la ley impulsada en 2006, bajo la gestión de Cristina Kirchner, y aseguró que dictó una sentencia en el marco de sus atribuciones y de su competencia.

En la actualidad, Magistratura volverá a su integración original de 1997, compuesto por 20 miembros y presidido por la propia Corte. "Declarar la inconstitucionalidad de una ley, como hizo la Corte, es una de sus principales atribuciones.

Coincido que tardó mucho más de lo necesario, pero la sentencia está", afirmó. Tonelli además se mostró molesto con la actitud del oficialismo y formuló críticas hacia sus miembros por no acordar en la designación de los integrantes de las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores para dar tratamiento.

"Solamente se han designado los integrantes de 2 o 3 comisiones, no de las 65 que tiene la Cámara. Dentro del Frente de Todos no terminan de ponerse de acuerdo pero lo cierto es que, por ejemplo, las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, no están constituidas", denunció el legislador.

Además, Tonelli habló sobre las demoras del Gobierno en la designación del quinto miembro de la Corte en reemplazo de Elena Highton de Nolasco: "El presidente (Alberto) Fernández dice que la Corte no funciona bien y no nombra al quinto miembro. Han pasado más de cuatro meses y seguimos esperando", manifestó.

"El kirchnerismo critica el funcionamiento de la Justicia pero lo que tiene que hacer no lo hace. No empezamos a discutir la nueva ley. Las autoridades de la Cámara no terminaron de integrar las comisiones", dijo. SR/KDV NA