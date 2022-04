El diputado nacional de Juntos por el Cambio y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, salió hoy al cruce el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que respaldó la ruptura del bloque de senadores del Frente de Todos, en medio de la disputa por la composición de ese cuerpo judicial. "Yo no creo que sea legal lo que hicieron, creo que es una artimaña pensada para burlar la ley para privar a la oposición de un nombramiento que legítimamente le corresponde", sostuvo Tonelli, legislador del PRO y abogado constitucionalista. El miércoles arrancó con todo a nivel político: el Frente de Todos en el Senado se dividió en una inquietante maniobra y la oposición denunció que busca "robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura", en el marco de una disputa que no parece tener fin. De hecho, Manzur subió la apuesta al decir que lo ocurrido se encontraba dentro de los parámetros legales, por lo que Tonelli salió a cruzarlo, en declaraciones a NA. Argumentó el diputado que "el plazo para hacer la designación del senador que debía ir al Consejo de la Magistratura venció el 15 de abril, a esa fecha no existía ese bloque; debía ser un legislador del PRO". "No obstante, más allá de la fecha, que tiene su importancia, está claro que es una maniobra, una trampa. Imagínense que el PRO haga un solo bloque con otro partido de por ahí y le gane al nuevo bloque del kirchnerismo. Luego el Frente de Todos hace algo parecido. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así, cambiando la composición de los bloques?", insistió. Con relación a la eventual legalidad de la maniobra, Tonelli puntualizó: "Yo creo que ni el Consejo de la Magistratura ni la Corte Suprema ni la Cámara deberían convalidar esto, porque equivaldría a convalidar una trampa". En otro orden de cosas, para el consejero la movida no resuelve siquiera mínimamente los problemas judiciales de la vicepresidenta Cristina Kirchner, titular además del Senado. "De ninguna manera, no resuelve nada", evaluó, y agregó: "Es simplemente una muestra de la perversidad de Cristina Kirchner de no acatar y no cumplir el fallo de la Corte (Suprema de Justicia)

Es cierto que busca zafar, ésa es una razón, pero no es la principal". "En este caso, lo que mueve a la vicepresidenta es no cumplir con la decisión de la Corte Suprema, mostrar su poder, su obstinación, su dominio del Senado", consideró. Finalmente, respecto de la presentación del amparo, que este martes prometió la oposición que llevaría adelante, Tonelli explicó: "No hay establecidos plazos, para el amparo es de 30 días, pero lo que vamos a presentar será de inmediato, mañana mismo si es necesario". Como publicó más temprano esta agencia, el Frente de Todos coincidió en respaldar la decisión que tomó Cristina: "La decisión que tomó nuestro bloque está dentro de los parámetros legales en los cuales está permitido este tipo de accionar", afirmó Manzur en declaraciones televisivas en la puerta de Casa de Gobierno. Y sumó: "Esto tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de justicia de avanzar con un fallo con el que no estamos de acuerdo. Por eso la decisión de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado es correcta". CS/EFR NA