La ministra de Desarrollo Social de la Nación y candidata a diputada nacional bonaerense por Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, recorrió hoy ciudades de Entre Ríos, donde inauguró obras y apoyó al candidato a gobernador del oficialismo provincial, Adán Bahl.

"El 22 de octubre se elige Presidente y quién va a dirigir por 4 años el gobierno de la provincia, y queremos reafirmar el compromiso de que Unión por la Patria, con Sergio Massa y con nuestro querido candidato 'Beto' Bahl tienen que ser los elegidos por el pueblo de Entre Ríos, que sabe del rol del Estado", dijo Tolosa Paz tras inaugurar tres Espacios de Primera Infancia (EPI), un Playón Multideportivo y entregar herramientas a emprendedores.

La ministra estuvo acompañada por el gobernador Gustavo Bordet y Bahl (intendente de Paraná), con quienes recorrió la ciudad capital, Villaguay y Concepción del Uruguay.

Tolosa Paz aludió a sectores de la oposición y aseguró: "Nosotros no amenazamos ni generamos violencia, nosotros levantamos las herramientas para seguir trabajando por los argentinos. La gente no quiere usarlas para achicar derechos, la gente quiere usarlas para producir y progresar", informó su cartera en un comunicado.

Por su parte, Bordet puso en valor la presencia del Estado para continuar impulsando las políticas públicas en Argentina.

"El modelo de país que queremos construir es donde se prioriza la obra pública que tiene beneficio en la calidad de vida de la gente, la atención a la niñez que es clave para el futuro desarrollo de la sociedad, y donde también priorizamos atender el trabajo y cuidar a nuestros trabajadores", sostuvo.

Bordet criticó a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y al postulante a la gobernación de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por sus posturas contra las huelgas docentes.

"A mí me preocupa cuando viene una candidata a presidenta con un candidato a gobernador en Entre Ríos y dice que va a limitar el derecho a huelga de los docentes, me parece un espanto. Nosotros planteamos claramente la posibilidad de tener un modelo de desarrollo y un modelo de crecimiento, no un modelo especulativo y financiero como el que acá ya se instaló en la Argentina y que lo vivimos durante 4 años", expresó Bordet.

En tanto, Bahl afirmó: "Nuestro compromiso es continuar todas estas obras, hay que recordar que gobiernos anteriores nacionales cuando subieron paralizaron todas las obras en la provincia de Entre Ríos; con nosotros eso no va a ocurrir, con Sergio Massa de presidente y con nuestro equipo en la provincia tienen que tener absoluta tranquilidad y garantía de que las vamos a continuar".

(Télam)