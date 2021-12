La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz, pidió hoy a Juntos por el Cambio (JxC) "entender que el presupuesto no beneficia a Alberto Fernández sino a toda la Argentina, en medio de un marco de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el rechazo al proyecto del Gobierno en la Cámara de Diputados.

Así lo afirmó la legisladora esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que agregó que la coalición opositora "tiene una impronta muy marcada de no querer llevar adelante un proceso dónde la Argentina reconstruya sus instituciones"

"Tienen que entender que el presupuesto no beneficia a Alberto (Fernández) sino a la Argentina, en medio de un marco de negociación con el FMI", sostuvo la diputada.

En este sentido, Tolosa Paz afirmó que el sector "duro" de la oposición "no quería en ningún momento ir a un diálogo genuino con el oficialismo".

"Nosotros fuimos a buscar lo que la Argentina necesita para poder construir un país normal. El gobierno tiene que contar con la herramienta más importante de cara a la administración de los recursos nacionales, que es el presupuesto nacional", expresó la diputada.

En su cuenta de Twitter, Tolosa Paz publicó: "Al voltear el Presupuesto 2022 la oposición impide, entre otras cosas, que se realicen obras muy importantes en todo el país".

"Los y las bonaerenses tienen que saber que la provincia tenía asignados $3.016.441 M, un 41% más respecto al 2021 y un 85% más que en 2020", señaló desde esa red social la flamante diputada.

"No pueden decir que no nos abrimos al diálogo, porque cuando presentamos el presupuesto esas discusiones se dieron ene el marco durante 24 horas. Nosotros no dejamos al Gobierno de (Mauricio) Macri sin presupuesto, porque entendemos la gravedad de un país sin presupuesto", concluyó. (Télam)