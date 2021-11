(Por Juliana Ricaldoni) La primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, afirmó que el Gobierno apuesta a "que los números cierren, pero con las personas adentro" del sistema, y advirtió que los postulantes y referentes de la oposición "siguen vendiendo un relato"

En una entrevista con Télam a una semana de los comicios, la postulante del oficialismo afirmó que el peronismo trabaja "todos los días para reactivar la economía, recuperar el salario y el consumo" y destacó que la gestión del presidente Alberto Fernández "tiene la mirada puesta en la producción, el empleo y la industria".

- Télam: ¿Cómo afronta la campaña electoral tras el resultado de las PASO? ¿Qué percibe en la calle?

- Victoria Tolosa Paz: Hay otro clima, más allá de que no sabemos si se dará vuelta la elección pero sí que habrá mayor participación, producto de que logramos atravesar los niveles de inmunidad que queríamos alcanzar con la vacuna. Eso genera mayor tranquilidad a la hora de desplazarse para ir a votar.

- T: ¿A qué atribuyen el ausentismo de las PASO?

- VTP: No hay un único motivo por el cual la gente no fue a votar. Hay quienes piensan que la PASO no modificaba demasiado la elección y no fueron por eso; otros estaban desencantados y esperaban modificaciones y decisiones del Gobierno y ahora tendrán más ganas de ir. Esperamos que la asistencia el 14 de noviembre vuelva a los niveles promedio de las elecciones intermedias. Mientras tanto, trabajamos todo los días para modificar un poco lo que viene pasando como país y provincia: recuperar el salario, el consumo, poder reactivar las ramas y sectores de la economía real que estuvieron muy golpeadas durante la pandemia. Estamos acercándonos a una vida con una actividad económica sin restricciones.

- T: ¿Las distintas medidas económicas adoptadas satisfacen las necesidades de la población?

- VTP: Vamos en el sendero de recuperación del salario, pero es más lenta de lo que quisiéramos. Son medidas que tomamos en el marco de un proyecto de país que se va poniendo de pie lentamente, pero muestran el sendero de lo que vinimos a hacer. El congelamiento de precios es una medida que la gente ve con muy buenos ojos. La población la toma con expectativa y ve bien que el Gobierno pueda detener la marcha del aumento de precios de la canasta básica. En el camino de reactivar y recomponer la economía, no puede haber 4 o 5 ganadores a costa de la población que ya veía sufriendo mucho. Se necesita un Estado que regule el acceso a la canasta básica y a las tarifas.

- T: ¿Qué tipos de acuerdos con la oposición requiere la actual coyuntura?

- VTP: Estamos convocando a la oposición a que los cambios estructurales que necesita la Argentina para transitar un camino irreversible de desarrollo y crecimiento cuenten con su apoyo. La oposición se va radicalizando, pero esperamos que después del 14 encuentren un sendero de diálogo con quienes gobernamos, que es el Frente de Todos. No queremos volver atrás y tener un país que cada dos o cuatro años vuelve a modificar el rumbo. Queremos trabajar con la oposición para que las estructuras de esa reconstrucción sean inamovibles, gobierne quien gobierne.

- T: ¿Qué medidas piensa impulsar en el Congreso?

- VTP: Voy a presentar una ley de promoción de empleo joven con incentivos fiscales para tomar de empleados de entre 18 y 24 años con secundario terminado o que estén cursando el Fines, con liberación de cargas de aportes patronales de tres años para empresa pequeñas d hasta 5 empleados. Esto sale de la base del programa nacional "Te Sumo" y lo queremos convertir en ley para darle previsibilidad a quien duda acerca de si tomar o no a un joven si experiencia de ese rango etario. Otro proyecto es el de creación del "Registro Único de Titulares de Derecho de los servicios básicos" para acceder al agua, luz, gas, telefonía en los barrios.

- T: ¿Por qué piensa que la oposición alcanzó esos resultados en las PASO?

- VTP: Cambiemos también perdió votos respecto de 2019, no pudieron retener los votos. Ahora Diego Santilli dijo que no quiere quitar las indemnizaciones por despido. Se dio cuenta de que no juntaba votos de los trabajadores bonaerense y cambió sobre la marcha diferenciándose de Horacio Rodríguez Larreta y de Facundo Manes, que lo vienen planteando.

- T: La oposición se muestra triunfalista. ¿Qué pone en juego en esta elección?

- TP: Nosotros somos muy respetuosos y vamos a esperar de acá al 14 el resultado de las urnas. Ellos tienen que generar este clima. Hay una gran parte de la población que define su voto 72 horas antes. A ellos les digo que no miren encuestas, sino que vean que estamos dando respuestas a una población que viene de sufrir muchísimo desde hace seis años.

- T: ¿Cómo es hoy por hoy la situación del FdT después del proceso de discusión interna que tuvo tras las PASO?

- VTP: Fue interesante en términos de que los cambios permitieron oxigenar y dar arranque a un Gabinete volcado a la reconstrucción y a la restauración del año que dejaron el gobierno de Macri y la pandemia. Este gobierno tiene la mirada puesta en la producción, el salario, el empleo y la industria. Las posturas después del 12 han quedado claramente en aquella situación y hoy estamos trabajamos todos juntos desde el Gobierno nacional, provincial y los intendentes.

- T: ¿Por qué la ciudadanía debe volver a darles un voto de confianza?

- VTP: Porque vamos a poner una vez más la Argentina de pie, vamos a generar millones de puestos de trabajo, porque creemos en la capacidad productiva del país y en un proyecto de Estado que regule las asimetrías y desigualdades. Creemos en la fortaleza del Estado como un socio estratégico del sector privado en la reconstrucción económica. Sigamos con un sendero hacia adelante en el proyecto que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Creemos que no podemos ir hacia atrás, porque ahí está el peor pasado reciente. Mauricio Macri, Diego Santilli, Facundo Manes, María Eugenia Vidal, siguen vendiendo un relato, pero cuando gobernaron lo hicieron el manual de la economía donde los números pueden cerrar, pero con la gente afuera. Nosotros queremos que los números cierren con las personas adentro. (Télam)