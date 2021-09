La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz evaluó hoy que la aspirante a una banca por CABA de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal "no es orgullosamente exgobernadora", "no puede defender su gestión" y tiene una idea de país en la que impera un "voto calificado”.

"Cuando uno cumplió un mandato se queda en ese distrito para contarnos o lo que no pudo hacer, o lo que le faltó. No puede defender su gestión, eso es lo tremendo, no puede defender sus cuatro años como gobernadora", sostuvo Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10.

De esta forma, la precandidata criticó el “entrecruzamiento” que hicieron los postulantes de Juntos y opinó que el precandidato en la provincia de Juntos Diego Santilli "no quiere debatir" porque tampoco puede explicar de “qué lado del Riachuelo está”, si está “defendiendo los intereses y la caja de la Ciudad de Buenos Aires o a los y las bonaerenses, como nos cuenta”.

"Todo ese chamuyo que vende Santilli tiene una gran contradicción porque cuando tuvimos problemas grandes con nuestra fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, el presidente tomó la decisión de quitarle lo que (Mauricio) Macri le había dado de más a la ciudad y volcó esos recursos de la coparticipación directamente para equipamiento de la fuerza policial y para equiparar el salario con las fuerzas federales”, indicó Tolosa Paz.

Sobre las declaraciones de Vidal con respecto al consumo de marihuana, Tolosa Paz afirmó: “Nos distinguen posiciones muy fuertes de los dichos de la exgobernadora Vidal porque deja en ese dicho la estigmatización que ella tiene de la pobreza. Lo ha manifestado cuando dijo lo de las universidades, que los hijos de los trabajadores no llegan. Lo dice ahora, construyendo una idea de país que retrasa tanto que me hace acordar a la idea de voto calificado".

“Esta cosa de que los ricos pueden, por ejemplo, usar la marihuana y tener consumo para uso recreativo y los pobres no tienen ese derecho; los ricos tienen derecho a la posibilidad de ir a la universidad, los pobres no llegan. Expresando de esta manera va dejando cabalmente este proyecto de Argentina de las minorías”, insistió.

También, entendió que el expresidente Mauricio Macri "desprecia la democracia" y juzgó como "muy grave" las afirmaciones del líder del PRO en cuanto a que "si hay un apoyo a Cambiemos como él espera" en las urnas, el gobierno de Alberto Fernández "no debería terminar su mandato".

"Lo que está en pugna es lo que habitualmente ha estado en pugna en toda nuestra historia, que son dos modelos de país; el modelo que expresa el FdT y que vamos a defender a través de esas bancas, es el modelo de reconstrucción del país después de una pandemia", mientras que Juntos "quiere prácticamente seguir mirando para atrás, poner reversa", subrayó.

La exsecretaria Ejecutiva​ del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ponderó "un proyecto industrial que se está recomponiendo; un rumbo para las pymes que se expresa con certezas" y un notable "crecimiento industrial".

Tolosa Paz sostuvo que la pandemia "generó mucha emotividad" en el pueblo y también existe "un agradecimiento muy grande" por "haber logrado la inmunidad" frente al coronavirus con el plan nacional de vacunación.

"Siento que hay algunos medios en la Argentina que se escapan de la agenda de la gente y en esa ausencia dejan al descubierto en definitiva qué intereses representan y qué Argentina quieren mostrar y construir todo el tiempo, por eso se alejan del periodismo que es tener una mirada, poder contar la realidad. Si no estamos ahí es que claramente están negando lo que está sucediendo", expresó y juzgó que se trata de un "microclima" que se "intenta instalar".

"No está todo mal, tampoco está todo bárbaro porque venimos de una pandemia y de cuatro años muy golpeados y reconstruir es mucho más lento que construir", agregó. (Télam)