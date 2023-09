La ministra de Desarrollo Social y candidata a diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, encabezó hoy el acto de puesta en marcha del Programa "Fortalecer Crianzas", que "reconocerá por primera vez con una prestación económica a cocineras y voluntarios/as que realizan tareas de cuidado en comedores y hogares convivenciales de todo el país", se informó oficialmente.

La cartera de Tolosa Paz precisó que el programa, lanzado en el Espacio de Promoción de Derechos Garrigós de la Capital Federal, "prevé el otorgamiento de un Salario Social Complementario para trabajadoras de comedores y de hogares convivenciales que no poseen ingresos y que atienden a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en todo el país".

En la primera etapa se incorporan 1.424 trabajadoras cuidadoras de hogares convivenciales y 3.000 cocineras que se habían presentado como voluntarios/as y se encuentran cubiertas por el seguro de trabajo desde el Proyecto PNUD Arg/20/004 "Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre", precisó la cartera de Tolosa Paz.

"Fortalecer Crianzas sienta las bases en la estructura de los comedores comunitarios reconocidos hace más de 20 años en el apoyo a la alimentación y acompañando la crianza de chicos y chicas a través del PNUD", el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indicó la ministra.

Tolosa Paz sostuvo que "es un reconocimiento a quienes no tenían ingresos, no tenían empleo registrado, no tenían ninguna relación de dependencia con ningún otro empleador, no eran autónomas ni monotributistas, no tenían ningún tipo de certezas y sin embargo todos los días eligen ir a cocinar a los pibes y pibas de la Argentina".

En el acto también se realizó la entrega de certificados de reconocimiento a las beneficiarias.

La ministra destacó además que "este programa sea un antes y un después por el reconocimiento y la previsibilidad, un piso apenas de certeza sobre que ese esfuerzo tenga una recomposición exactamente igual a medio salario mínimo vital y móvil".

Anticipó que la próxima fase será "incluir en el programa a todas las mujeres sin ingresos que son cuidadoras en los Espacios de Primera Infancia (EPI) y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de todo el país", según precisó el Ministerio.

El Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, señaló que el programa "Fortalecer Crianzas" "se suma a las herramientas potentes para transformar en un sentido de justicia y de amorosidad y de ternura el abordaje de la población de chicos y chicas sin cuidados parentales, como la universalización del Programa de Acompañamiento por el Egreso, el derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo y el programa 'Aunar Familias'".

"Fortalecer Crianzas es de un alto impacto, porque vamos a tener más recursos para mejorar la calidad de cuidado de esos chicos y las chicas que se lo merecen", agregó.

La Directora Nacional de Abordaje Comunitario-Proyecto PNUD, Micaela Castro, afirmó: "Después de tantos años por primera vez en la historia se empieza a saldar una deuda que el Estado tenía para estas trabajadoras y trabajadores. Hoy es un día de celebración, gracias a una de las banderas que levanta nuestra Ministra Tolosa Paz y por la cual trabaja tanto que es reconocer por primera vez en la historia las tareas de cuidado".

El programa "Fortalecer Crianzas" busca "mejorar la calidad de atención de 605 Hogares Convivenciales (estatales y comunitarios) de niñas, niños y adolescentes fortificando las tareas de acompañamiento en las crianzas y la colaboración en tareas de funcionamiento de las instituciones, otorgando a los mismos una prestación económica individual, no reintegrable, de percepción periódica y de duración determinada, para personas que realicen tareas de apoyo destinadas a niñas, niños y adolescentes (recreólogos, apoyo escolar, cuidados, talleristas, voluntarios/as, etc), o de apoyo directo al funcionamiento de la institución (mantenimiento, etc)", dijo el Ministerio. (Télam)