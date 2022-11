La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo hoy que la política social "se ordena teniendo certeza del universo" de beneficiarios que accede hoy al plan Potenciar Trabajo y ratificó su intención de mejorar las "incompatibilidades" que presenta actualmente ese programa.

"En el Ministerio queremos ordenar la política social. Eso se ordena teniendo certeza sobre el universo que hoy tenemos en el Potenciar Trabajo, y reconozco que las personas que fueron apartadas han podido ingresar y sostenerse en el Potenciar, lo que requiere que mejoremos las incompatibilidades de un programa así", dijo Tolosa Paz en declaraciones esta mañana a CNN radio.

Ayer, la funcionaria brindó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que precisó que sólo se detectaron irregularidades en el 0,3% de los beneficiarios que acceden al programa Potenciar Trabajo.

En la rueda de prensa realizada en Casa Rosada, la ministra brindó precisiones sobre datos difundidos por algunos medios de comunicación sobre un informe de la AFIP acerca de presuntas irregularidades en el uso del plan Potenciar Trabajo.

Esa información motivó que el fiscal federal Guillermo Marijuan presentara una denuncia penal y solicitara que se cumpla con la suspensión de planes sociales a los beneficiarios que compraron dólares en entidades bancarias.

“Detectamos que en el 0,3% (de quien reciben el plan Potenciar Trabajo) hay incompatibilidades y falta de cumplimientos de las normas que rigen tanto en el ingreso como en el sostenimiento dentro del programa, mientras que el 99,7% está lejos de estas actitudes y los queremos seguir cuidando y protegiendo”, explicó la ministra.

En sus declaraciones de esa mañana, Tolosa Paz volvió a negar que la cifra de irregularidades “sea de 253.000 casos” y contó que "fueron 2.243 beneficiarios que compraron moneda extranjera o hicieron operaciones en moneda extranjera” y “no más de 35.000 como dijeron en un informe”.

“De ninguna manera había 253.000 irregularidades en los Potenciar Trabajo”, dijo Tolosa Paz y prometió que “quienes compraron 50.000 dólares con tarjeta en los últimos 26 meses, no hay dudas que serán excluidos y que pondré esa información a disposición de la Justicia”.

En esa línea, explicó que “quienes consumen desde 1 a 15 dólares, no representa un indicador de riqueza o de ingresos no declarados” y explicó: "Si una madre le compra un juego a sus hijos por el celular un día de lluvia, es una madre que no quiero castigar y que no quiero presumir que tiene ingresos no declarados”.

“En el universo del Potenciar Trabajo, en la mayoría, no existe ni siquiera Netflix porque no hay buenas conectividades. Pero sí existe la madre con el celular, donde el niño le pide el juego de 0,99 dólares, o una película. 1,55 dólares es el promedio de esas operaciones”, remarcó.

Por otra parte, también se refirió a los supuestos fallecidos que continúan en el sistema, al aseverar que “todos los meses, la nómina del Potenciar Trabajo tiene a razón de 300 o 400 muertos. Hay un entrecruzamiento permanente con el Renaper, y bajamos permanentemente”.

“Cuando la información sobre una persona indica que ha fallecido se le da de baja a todos los programas. No podemos liquidarle a un fallecido, está claro”, aseguró.

