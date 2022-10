(Por Lucas González Monte) La flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que el pasaje de los llamados planes sociales a trabajo genuino se puede hacer "con decisión política" y sostuvo que, si bien atenderá todas las demandas de asistencia alimentaria a comedores que realizan los movimientos sociales, el rechazo al reclamo de nuevas altas de beneficiarios es "una definición inamovible" tomada por el Gobierno nacional.

Desde el fin de semana pasado, Tolosa Paz viene trabajando en una "transición ordenada" con su antecesor, Juan Zabaleta, pero el viernes por la mañana la ministra estrenó su cargo en una reunión de varias horas con su colega de la cartera laboral, Kelly Olmos, para juntas avanzar en el "reordenamiento de la política social", poniendo un "techo" al número de planes sociales y para avanzar en la depuración de "duplicaciones" de las asistencias estatales. Aclara, sin embargo, que el universo de beneficiarios que perciben más de un "plan", no es "mayoritario".

Así lo explicó en una entrevista con la agencia Télam en su nuevo despacho del piso 14 del emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio.

- Télam: ¿Cuáles fueron los temas que se trataron en la reunión con Olmos?

- Tolosa Paz: Por un lado, techo a las altas de los programas sociales, para que haya un aliento al trabajo y, por otro lado, administrar los recursos de manera responsable para evitar las superposiciones de planes que terminen desalentando la búsqueda del logro del trabajo formal en Argentina. Si a un plan, le sumo tres o cuatro transferencias más, la brecha con el salario se achica y la gente puede estar siendo desincentivada para la búsqueda del empleo.

- T: ¿Se puede saber cuánta es la gente que accede hoy a diversos tipos de asistencias sociales?

- VTP: Ya no hay excusas, datos tenemos, y gente a la que se le puede decir: "venga y anótese". ¿Para qué? Para poder lograr el puente al empleo de verdad. Esto es parte de lo que empezó a esbozar Juan Zabaleta con la auditoría. Creo necesario continuarla, potenciarla para saber qué quieren hacer, qué sueñan esas mujeres, y digo mujeres porque son la mayoría del Plan Potenciar. La auditoría sirve para poder tomar decisiones, pero más allá de eso, Trabajo y Desarrollo se ponen de acuerdo para que el decreto que firmó Sergio Massa tenga más fortaleza.

De esta manera, Tolosa Paz se refiere a la medida anunciada por el ministro de Economía a fines de agosto, con la que se busca convertir 200 mil planes sociales a empleo a través de beneficios para las empresas que los contraten.

- T: Los empresarios reunidos en IDEA hablaron esta semana de un plan "empalme" de empleo, pero con ventajas como nuevas quitas de aportes ¿Considera que es un camino posible?

- VTP: Estoy de acuerdo con el decreto que firmó el ministro de Economía, que ya tiene ventajas en cuanto a las cargas patronales del empleador en su responsabilidad, pero no toca el aporte del trabajador. Los empresarios plantean que el aporte del 17% que aporta el Estado, y no ellos, no vaya a la caja previsional. No estoy de acuerdo. Eso desfinancia al sistema previsional de Argentina. Lo que firmó Massa es muy beneficioso para ellos. O no leyeron el decreto, o quieren más.

- T: Hace unas semanas, Cristina Fernández señaló el aumento de la indigencia y se refirió a las ganancias de los empresarios ¿Coincide con ese diagnóstico?

- VTP: Achicamos la pobreza y aumentó la indigencia, en el último semestre, que fue el del desbarajuste más grande que tuvimos. La brecha cambiaria creció, este Ministerio no pudo comprar azúcar y aceite, y las rentabilidades de las empresas alimenticias fue grande. Hay un sector que tiene una cobertura social, como puede ser una mamá con un hijo solo, que está en el límite de la indigencia, porque tiene la cobertura con la AUH y la Tarjeta Alimentar. Pero un señor de 50 años que trabajó desde los 6 y ya no puede hacerlo y no tiene hijos, no tiene esa cobertura. Hay universos a los que no llegamos con nada. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley de Renta Inesperada, que no se trató.

- T: También está el dólar soja que iba a llegar a esos sectores con un bono y no se anunció ¿Habrá novedades?

- VTP: El ministro Massa está volviendo de Estados Unidos y lo dice el propio articulado de la creación del Bono Soja. Ese decreto le va a dar sentido a estos tres últimos meses del año. Va a ser temporario. ¿Cuándo lográs detener el aumento de la indigencia? O subís ingresos o tratás de sostener el acceso a la canasta básica de alimentos, congelada, acordada. Necesito no solamente resolver la cuestión económica sino alcanzar un acuerdo de precios y salarios.

- T: ¿Cómo hacer para que el acuerdo de precios y salarios funcione?

- VTP: El ministro de Economía está tomando decisiones escuchando a los actores. Se sienta con el sector de alimentos, los de la producción primaria, y les da un dólar que hace un año era impensado. Ellos superan la meta y el objetivo. Eso da cuenta que estamos en otra etapa. El acuerdo de precios y salarios hace un año no se podía lograr, el ex ministro no tenía el apoyo político para hacer este tipo de acuerdos, Massa lo tiene.

- T: Hablo del apoyo ¿Es algo que Guzmán no lo tenía por ser un "extrapolitico"? ¿O tiene que ver con una dinámica distinta del Frente de Todos?

- VTP: Massa es este Massa en este contexto. ¿Qué pasaba si Massa hubiera sido ministro de economía…? No lo sabemos. Llega en un momento en el que la situación económica y social requería un acuerdo político que le diera fortaleza al Ministerio de Economía y eso se está logrando y eso le hace bien a la Argentina. Aumentar las reservas del Central, achicar la brecha cambiaria, dar cumplimiento al acuerdo con el FMI para que eso no me golpee a mi como Ministra de Desarrollo.

Luego, Tolosa Paz elogia y pone en valor la administración que Alicia Kirchner hizo de las políticas sociales, cuando recibió "1.800.000 jefas y jefes de hogar y dejó 200.000". Aunque reconoce que existe un "núcleo duro" de beneficiarios que va a seguir necesitando asistencia, dice que es posible repetir ese sendero de reducción en este momento de "expansión económica".

- T: Patricia Bullrich dice que va a terminar los planes sociales en cuatro años ¿Eso es posible?

- VTP: Ella tira títulos así, muy muy explosivos. ¿Qué nos proponemos nosotros? Puente al trabajo. ¿Qué es eso? Es ir justamente planificando que no tengamos en la Argentina 1.300.000 trabajadores de la economía popular subsistiendo con un plan social. Hay que alentar el trabajo y hay que desalentar la superposición de transferencias de ingresos. Entonces ahí es donde yo digo cómo y de qué manera: la auditoría que me va a dar un diagnóstico que me permite volver a tomar decisiones en materia social.

El tema es la decisión política de hacerlo, tomar las decisiones para que eso ocurra. No ocurre mágicamente. Si yo digo 'corte en la 9 de Julio, bueno 200.000 planes más' el mes que viene tengo un millón y medio. Mientras tanto, tengo a la Pyme acá que dice "quiero un trabajador con el salario mínimo vital en 54 mil pesos" y resulta que una persona puede llegar a haber recibido (en planes) individualmente más que eso. Todo indica que el límite a la transferencia de programas sociales tiene que estar estudiado para no desalentar el trabajo. No está determinado, pero todo indica con una razonabilidad que es casi como absoluta, que es que quien va a trabajar tiene al menos un salario mínimo. Queremos que haya trabajo con derechos. Queremos que haya formalidad porque eso es vacaciones, aguinaldo, obra social y alguien que te defienda que es un sindicato, eso es peronismo.

- T: ¿Qué se hará con los movimientos sociales que reclaman?

- VTP: No hay más planes sociales. Esa es una decisión.

- T: ¿Pudieron hablarlo?

- VTP: Ya lo saben porque es la misma línea de Zabaleta. Es una definición inamovible. Hay una lista de reclamos de asistencia a comedores. Vamos a tomar todas y cada una de esas demandas que sí son solucionables, pero no hay más altas. (Télam)