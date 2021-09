(Por Juliana Ricaldoni) La primera precandidata a diputada nacional por Buenos Aires del Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz, pidió a la ciudadanía "un acompañamiento masivo" en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 12 de septiembre "para poner primera y avanzar en la reconstrucción del país".

En una entrevista con Télam, la postulante del oficialismo pidió a los votantes que acompañen a las listas del FdT "para salir a la vida que queremos" y, si bien reconoció que "todavía falta mucho", expuso que "lo que tenemos por delante es el camino de la reconstrucción a partir de la producción, de la inversión y del trabajo".

Además, consideró que Juntos por el Cambio "gobernó la Argentina hace apenas dos años y destruyó la vida de las grandes mayorías", por lo que evaluó que "el pueblo no quiere atrás, reversa o marcha atrás".

En ese marco, analizó que "si la oposición tuviera poder de nuevo, haría más ajuste y achicamiento del Estado, pero más rápido", y criticó a uno de sus adversarios, el precandidato Diego Santilli, por "hablar de seguridad en la Provincia cuando no pudo sacar a los narcos de la Ciudad de Buenos Aires".

-Télam: ¿Cuál es la proyección del Frente de Todos para las elecciones de medio término?

-V. Tolosa Paz: Estamos con mucha expectativa y viviendo con mucha intensidad las recorridas y caminatas. Somos muy optimistas con la reafirmación del rumbo que va a tomar la Argentina el 12. Vamos a reafirmar el rumbo que expresa el Frente de Todos, que es el camino de la reconstrucción de la Argentina a partir de la producción, de la inversión, del trabajo y de un Estado que va a dinamizar de manera eficiente esa recuperación. Que la vamos a poner de pie, no hay dudas.

-T: ¿Cómo estima que será el resultado electoral en el distrito?

-VTP: No puedo decir un número porque trato de no dejarme llevar por encuestas sino por el termómetro de la calle: de adentro de la pyme, del trabajador, del capataz de la fábrica, pero también de los empresarios. Hay una mirada compartida de quienes invierten y trabajan, de los comerciantes, de los estudiantes y de todas las fuerzas vivas de la sociedad de que es por acá. Atrás, reversa, marcha atrás no quiere el pueblo argentino, en sus grandes mayorías.

-T: ¿Por qué el votante enojado, que no tiene empleo o la pasó mal en la crisis generada por la pandemia a pesar de la ayuda que se brindó desde el Estado debería volver a acompañar al Gobierno?

-VTP: Nosotros entendemos su enojo y su fastidio. Lamentablemente, la pandemia produce cierre de pymes, comercios y destrucción de empleo no solo en la Argentina sino en el mundo entero. Pero claramente este Gobierno estuvo presente con políticas públicas de contención, evitando aumentos tarifarios, controlando líneas de precios y trabajando sobre cómo proteger al salario. Sabemos que todavía falta mucho, pero lo que tenemos por delante es el camino de la reconstrucción. Pido que todo el daño que ocasionó la pandemia no se lo carguen a Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner), Axel (Kicillof) y Verónica (Magario) porque este Covid no estaba en los planes de nadie. Puedo entender que hay gente que perdió el trabajo en la etapa de (Mauricio) Macri, tenía una expectativa en este Presidente y todavía ese trabajo no aparece, pero tengan la certeza de que va a aparecer. El Frente de Todos es el camino de la reconstrucción.

-T: ¿Cómo analiza el rol de la oposición en este escenario?

-VTP: Macri, Santilli, (María Eugenia) Vidal, (Horacio) Larreta y (Facundo) Manes expresan un modelo de país. Intentan ocultarlo con el cambio de domicilio y de nombre de la alianza (en el distrito bonaerense), donde ahora se llaman Juntos y ya no son más Juntos por el Cambio. Ya no es Vidal la que promete el oro y el moro en la provincia de Buenos Aires, porque se fue a la Ciudad y ahora viene Santilli, que casi como un outsider quiere ser gobernador en 2023. En campaña, Santilli viene a decirle a los bonaerenses que les va a dar seguridad, pero hace diez meses no quería que se le dé al gobernador (Axel Kicillof) el dinero y los recursos para mejorar el salario de la policía y gritaba en contra de esto. Tiene un doble discurso: ahora habla de seguridad, pero no dice que pataleó porque le sacaron coparticipación a la Ciudad cuando el Presidente y el gobernador hicieron posible el aumento de salario de la Policía Bonaerense, equiparándolos con los de la Federal, e invirtiendo 38 mil millones de pesos para comprar patrulleros y dotar de equipamiento a la policía. Hay discursos que suenan muy lindos, pero cuando empezás a rascar, esa cáscara se cae. Santilli no puede mirar a la cara a la fuerza policial porque hace cuatro meses, junto a Larreta, criticaron cuando dotamos a las fuerzas de seguridad de un salario digno y un equipamiento necesario para proteger la vida de las y los bonaerenses.

-T: ¿Por qué cree que los precandidatos opositores no quisieron debatir?

-VTP: (Facundo) Manes quiere, es Santilli el que no. Él se esconde detrás del argumento de que es una primaria. Pero esa primaria es abierta, no es sólo para los afiliados del PRO. Creo que no puede debatir porque no sabe exactamente dónde pararse: si alejarse o acercarse a Macri.

-T:¿Qué políticas expresan los candidatos del FdT?

-VTP: Expresamos un modelo de Argentina y de la Provincia, que hoy encarnan Alberto Fernández y Axel Kicillof. Ese proyecto tiene una base sólida, no solo por todo lo que hicimos, sino que tiene muy claro hacia dónde vamos. El otro proyecto de país, el que expresan Santilli y Manes, no te lo cuentan en la cara. No dicen que están de acuerdo con los mega-tarifazos, pero los aplicaron; dicen defender la educación pública, pero desactivaron el (plan) Conectar Igualdad, y cerraron escuelas rurales y del Delta; prometieron hacer 3 mil jardines de infantes y no hicieron ni uno; dicen que la infancia es la etapa de la vida que más hay que proteger y no construyeron un solo centro de desarrollo de infancia. Tienen otro proyecto de país. Gobernaron la Argentina hace apenas dos años y destruyeron la vida de las grandes mayorías.

-T: Macri dijo que prometieron asado y ahora la gente come polenta. ¿Coindice con el gobernador Kicillof en que los dirigentes de JxC "hablan como si no hubiera pandemia"?

-VTP: Sí. Son grandes constructores de relatos y de frases rimbombantes que quedan en un vacío. Por eso, el pueblo salió corriendo de ese esquema. Macri no solamente es la persona con imagen negativa más alta de la provincia (de Buenos Aires), sino que tiene que explicar los problemas que nos dejó y que todavía estamos atendiendo, como el de la deuda que tomó. ¿Dónde quedó ese dinero? No quedó en obras, casas, ferrocarriles, infraestructura, rutas, equipamiento para la policía. Ahora tenemos que ver cómo Argentina sale de esa situación y pagar, como dijo el Presidente, sin sangre, sudor ni lágrimas del pueblo argentino.

-T: ¿Por qué el FdT necesita sumar legisladores en las dos Cámaras?

-VTP: Cuánta más diferencia hagamos, más legisladores vamos a estar en las bancas para defender un proyecto que busca la reconstrucción del país y de la Provincia. No es ganar por ganar, sino para discutir qué Argentina queremos: una que crezca, se desarrolle y tenga futuro hacia adelante. Esos legisladores vamos a votar leyes para darle dinamismo a la recuperación. Es difícil avanzar con un Congreso en minoría, trabas y palos en la rueda.Esto se logra con diputados que no esperamos brotes verdes mientras impulsamos la timba financiera, sino que esperamos inversiones porque va a haber demanda ya que trabajamos para que el salario se recomponga. Pedimos un acompañamiento masivo para poner primera y avanzar en la reconstrucción del país. (Télam)