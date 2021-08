La primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, afirmó hoy que le preguntaría al expresidente Mauricio Macri "si es consciente del daño que le hizo al país” por haberlo “endeudado por 100 años” y “rifarse 57 mil millones de dólares" del préstamo que el FMI le otorgó a Argentina y que "quedaron en la nada”.

"No hay autopistas, no hay trenes, no hay máquinas. Macri no usó esa plata que le dio el FMI para prestarle a alguna rama o sector para que produzca. Le preguntaría al expresidente si es consciente del daño que le generó al país", señaló Tolosa Paz.