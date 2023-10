La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, destacó hoy la performance de su par de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, en el debate realizado este domingo, al resaltar su "experiencia y solidez" en su exposición

"Para nosotros, desde el acompañamiento pudimos ver la experiencia y la solidez de nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, con absoluto respeto, expresando los tres ejes importantes, fundamentalmente economía", afirmó en declaraciones a la radio Splendid -990. En la misma línea, la funcionaria que responde al presidente Alberto Fernández remarcó: "Incluso, pidiendo perdón con las deudas pendientes, pero con un claro eje hacia el futuro". Para Tolosa Paz, el titular del Palacio de Hacienda realizó "una diferenciación notable entre la gestión anterior y su llegada en el ministerio de Economía, que puso el foco y la mirada en uno de los problemas más notables que siente Massa respecto al proceso inflacionario tan pronunciado". "Eso lo expresa la escasez de reservas, por lo cual se debe mejorar y para administrarlas. Hace falta que ingresen más dólares de los que se van. Por lo tanto, la política que él está llevando adelante es la posibilidad de generar incentivos para revitaliza a los sectores de la economía", desarrolló. Asimismo, planteó que el país vivió "un año muy complejo" debido a la falta de dólares en el Banco Central y aseguró que trabajan para "ser una potencia en materia de exportación". "Fue muy claro, hace una línea divisoria que sirve para pedir perdón por los problemas que tiene la Argentina, algunos heredados y otros corresponden al shock de deuda", desarrolló. Además, lo escudó luego de que la periodista Karin Cohen haya reclamado autocrítica por parte del oficialismo: "En un debate tenes un minuto, Massa en exposiciones más largas hace un mea culpa con la administración con sus limitaciones en tanto cuidar las reservas, él ha tenido una mirada muy crítica". La ministra criticó también a Martín Guzmán al plantear que sin dólares y control en la entidad bancaria central, "las consecuencias las pagamos todos los argentinos con la inflación, porque cuando no hay reservas hay aumento de la brecha cambiaria y los precios suben". Por último, se refirió al escándalo que protagonizó Martín Insaurralde luego de que se viralizaran fotos del ex titular de ministros de la Provincia de Buenos Aires de vacaciones en un lujoso yate en el Mediterráneo. "No soy la que va a calificar el delito de Insaurralde, eso lo hará la justicia, pero como peronista creo que es un caso para repudiar", aseveró. "En el marco de una campaña política es repudiable, todos nosotros nos pusimos muy críticos y duros, y el gobierno de la Provincia ha hecho lo necesario, lo ha apartado del cargo y ha dado un mensaje contundente. A la política la tenemos que defender todos, es la única herramienta de transformación y cuando uno se aleja de ese camino de dar la vida por los que lo necesitan se tiene que apartar. Esto lastima la confianza de nuestro movimiento, por lo tanto, ha sido muy sano apartarlo de la lista", concluyó. SR/AMR NA