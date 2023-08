La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ratificó hoy el refuerzo extraordinario sobre la Tarjeta Alimentar y un bono de $20.000 para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo como parte de la batería de medidas puestas en marcha por el gobierno nacional que "buscan la protección social de los sectores más vulnerables de Argentina".

Durante una conferencia de prensa en la sede del ministerio, la funcionaria amplió detalles sobre las medidas que serán implementadas por la cartera social dentro del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las Familias Argentinas, anunciado este domingo por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Según explicó la ministra sobre la Tarjeta Alimentar los casi 2.4 millones de beneficiarios recibirán un refuerzo extraordinario dividido en 2 cuotas a cobrar en los meses de septiembre y octubre.

En el caso de las familias con 1 hijo recibirán el adicional de $10.000, familias con 2 hijos recibirán $17.000 y con 3 hijos o más, $23.000.

MIRÁ TAMBIÉN Bordet dijo que las medidas de Massa generan alivio e impactan en el bolsillo y el consumo

De esta manera los hogares con 1 hijo, pasarán de $17.000 a $ 22.000; con dos hijos, pasarán de $ 26.000 a $34.500 y con tres o más hijos, pasarán de cobrar $ 34.000 a $45.500.

Además, la ministra aseguró que a partir de noviembre esta prestación aumentará un 30% dejando fijos estos montos para las familias según la cantidad de hijos que haya en los hogares porque "tenemos la convicción de que la Tarjeta Alimentar tiene que seguir de cerca el acceso a la canasta básica de alimentos".

También se comunicó que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo recibirán un bono de $20.000 dividido en dos cuotas de $10.000, de manera que quienes perciban el plan cobrarán en septiembre $66.250 y en octubre $69.000.

Según la ministra este plan es "la medida de inclusión laboral más importante que tenemos y que llega a un millón trescientos mil hogares" y, tal como explicó, su cálculo representa la mitad de un salario mínimo vital y móvil.

MIRÁ TAMBIÉN Cancillería presentó queja por un mapa de la Armada chilena que proyecta sobre territorio argentino

Como tercer punto se anunció la prorroga del programa de inserción laboral "Puente al Empleo" que fomenta que empleadores del sector privado contraten beneficiarios de programas sociales "a cambio de liberar parte de la carga previsional durante 12 meses y manteniendo el plan social", indicó la funcionaria.

Con esta medida se busca sumar titulares de programas sociales al sector registrado, además de los "72.000 titulares de Potenciar Trabajo que ya cuentan con empleo", se informó.

Asimismo la ministra comunicó una baja en el costo de la cuota mensual del Monotributo Productivo "para promover la formalización de trabajadoras y trabajadores independientes" de manera que quienes realicen emprendimientos productivos de la economía popular "podrán facturar hasta $2,1 millones anuales, con una cuota mensual de hasta $602" para cubrir el 25% del aporte.

Sumado a esto detalló que su cartera "abonará el 75% restante de los aportes previsionales a aquellos trabajadores de la economía popular que estén inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP)".

La ultima de las medidas de la cartera social implicará un incremento del 35% en los montos de la asistencia alimentaria que brinda en Ministerio a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que asiste a mas 4.500 comedores que llevan adelante instituciones sociales, iglesias y ONGs, se informó.

Ante las preguntas de la prensa sobre los robos organizados a supermercados y comercios ocurridos la semana pasada donde habrían participado personas que perciben el plan Potenciar Trabajo, la ministra informó que de los 156 denunciados "solo 9 personas fueron identificadas en el cruce con el padrón del Potenciar y hoy mismo fueron dadas de baja".

"Quienes no utilizan este dinero para tener una contraprestación de actividades socio comunitarias tienen que ser apartados", enfatizó Tolosa Paz y apeló a que "cada recurso del Estado sea administrado con responsabilidad no solo de parte de los funcionarios sino también de la sociedad que lo recibe" y destacó que desde el ministerio no se informará de qué organización participan estas 9 bajas para "evitar estigmatizarlos".

Finalmente la ministra enmarcó estas medidas dependientes de su cartera y las demás anunciadas dentro del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso que puso en marcha el gobierno nacional para "trabajar al lado de los que mas lo necesitan". (Télam)