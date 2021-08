La primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, consideró hoy que en las próximas elecciones "lo que se elige son dos proyectos de Argentina" y que el oficialismo impulsa un programa basado "en la producción, el desarrollo y la generación de puestos de trabajo".

"En esta elección lo que se elige son dos proyectos de Argentina. Queremos dejar atrás la Argentina que perdió Pymes, puestos de trabajo y capacidad de crecer. (Diego) Santilli, (Facundo) Manes y (María Eugenia) Vidal expresan ese país", remarcó Tolosa Paz declaraciones a FM La Patriada.

Y en ese sentido, subrayó: "Nosotros tenemos una agenda de la recuperación económica y ellos intentan instalar cosas muy alejadas de la gente. Ellos fueron parte del Gobierno que nos dejó con pobreza, indigencia. No tienen interés en la producción y del empleo".

La precandidata sostuvo que desde la presentación de la lista del Frente de Todos en la planta de Queruclor, en Escobar, que se llevó a cabo el pasado 24 de julio, se buscó reflejar "una Argentina que puede mirar a los ojos a sus Pymes".

"Podemos decirles a los pequeños empresarios y trabajadores que se acabó la timba y la especulación. Se viene un proyecto de país que sienta la estructura en la producción, el desarrollo y la generación de puestos de trabajo. Tenemos la responsabilidad de encarar este proceso electoral dando cuenta de lo que vinimos a hacer. No solo el manejo de la pandemia.

Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero

El Estado debe dinamizar y reactivar esta salida tan compleja de la crisis sanitaria", observó.

A su vez sostuvo que "los puestos de trabajo se recuperan más rápido cuando el Estado ayuda, no solo a empresarios, si no también tendiéndole una mano a jóvenes que necesitan ser insertos".

En la misma línea la funcionaria indicó que "lo más importante" es "sentar las bases para seguir desarrollando la capacidad de producción" y "pensar cómo recuperar la capacidad productiva y los puestos de trabajo que se perdieron en los cuatro años de (Mauricio) Macri".

Por otro lado se dirigió a la oposición: "aunque cambien de domicilio y de nombre siguen expresando esa agenda que tenemos que dejar atrás".

Empleo jóven

En este sentido, Tolosa Paz evaluó que la exgobernadora María Eugenia Vidal "se va de la provincia porque no puede contestar por qué tomaron la agenda de unos pocos contra la de unos muchos, ni sostener la defensa de lo que han hecho".

Finalmente se refirió a los dichos del diputado Fernando Iglesias sobre la actriz Florencia Peña, y apuntó que el legislador del PRO "no tolera el debate, por eso busca la descalificación, siempre y cuando tenga enfrente una mujer, con los hombres no lo hace".

"Lo viví en carne propia, es una persona violenta y tiene la misoginia en su esencia. Un diputado no se puede comportar de esa manera, no solo en la cámara sino en su vida. La sociedad no tiene por qué tolerarlo", concluyó. (Télam)