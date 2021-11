La diputada nacional electa por el Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz consideró hoy que el oficialismo mejoró su caudal electoral en las elecciones generales en relación a la PASO porque "muchos sectores sectores quisieron evitar el riesgo de un avance opositor".

"Después del resultado de las PASO, muchos sectores advirtieron que no es lo mismo ir a votar que no hacerlo y quisieron evitar el riesgo del avance opositor. Ingreso a diputados habiendo sido parte del Gabinete y eso me da una mirada diferente. Las leyes que vamos a presentar serán en articulación con el gobierno, viendo los alcances de las ideas que tenemos", señaló Tolosa Paz en declaraciones a Radio Provincia.

Y en ese sentido, indicó: "El resultado de Las PASO nos sorprendieron a todos por la baja participación, algo que cambió en la elección de noviembre. En septiembre, mucha gente no tenía aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus prefirió cuidarse y no presentarse a votar".

La legisladora electa indicó que "la maquinaria comunicacional golpeó cada medida que implementó el Gobierno nacional, instalando que se compraban votos y se hacía demagogia", pero aseguró que lo que se hizo desde oficialismo "fue acercarse a la gente y conversar con todos".

"Hubo una campaña en la que se puso mucho el cuerpo, muchos sectores tuvieron miedo de que la otra fuerza volviera a instalarse en Argentina. La gente lleva seis años de padecimiento y la reconstrucción va a llevar un tiempo", apuntó.

(Télam)