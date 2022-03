La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, afirmó hoy que “la Argentina va por el sendero del trabajo formal y registrado” al destacar el descenso de la desocupación que se verificó en los últimos meses, y reiteró que "no fue" el gobierno de Alberto Fernández quien "trajo al Fondo Monetario Internacional (FMI) al país".

"Argentina está yendo por el sendero del trabajo formal y registrado. Hoy estamos con el nivel más bajo de desocupación desde el 2015 y si bien falta muchísimo, vamos por el camino correcto”, señaló Tolosa Paz en declaraciones a Radio Rebelde.

La legisladora admitió que el FMI "siempre remite a una catástrofe porque siempre condicionó la economía de Argentina y puso el país patas para arriba".

"Nosotros no somos el FMI y no fuimos el gobierno que trajo al organismo a Argentina. Estamos buscando una salida. Logramos un acuerdo que nos da una ventana de tiempo. En cuatro años y medio no vamos a destinar ni un dólar a pagar deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri y nos va a permitir dar ritmo al crecimiento”, sostuvo la legisladora.

Tolosa Paz se refirió a las divisiones que originó el acuerdo con el FMI en el seno del FdT, y consideró que las divergencias "deben resolverse hacia dentro" de la coalición oficialista para "no agudizar la intranquilidad de la gente".

“El verdadero adversario de las políticas que implementamos es la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) que no piensa en otra cosa que volver al poder y poner en marcha el mismo plan que ejecutó durante los cuatro años de gobierno de Macri, pero con más virulencia” remarcó.

La dirigente del peronismo platense pidió además "no dramatizar la situación" que se vive en el espacio oficialista al referirse a conceptos similares que en ese sentido formuló días atrás el ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro.

“Me quedo con las palabras de (Eduardo) “Wado” de Pedro que dijo que hay que desdramatizar la situación. No creo que haya posibilidades de un quiebre del FdT. Eso sería el primer paso para que la derecha pueda volver a gobernar en 2023”, fundamentó.

(Télam)