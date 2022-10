(Por Lucas González Monte)

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que la "unidad del Frente de Todos no se va a romper de cara al 2023" y estima que esa fuerza será "competitiva" si puede "acomodar la vida de los que tienen trabajo y de los que no los tienen".

La funcionaria brindó una entrevista a Télam en su despacho del Ministerio que conoció cuando formó parte de los equipos del primer plan "Jefas y Jefes de Hogar", en 2002.

Desde la sede de esa cartera, Tolosa Paz siguió las políticas sociales que se aplicaron durante el kirchnerismo, un ciclo político que posibilitó que los beneficiarios de ese programa se redujeran de 1 millón 800 mil, a 200 mil.

Después de haber sido secretaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en 2020, la dirigente del peronismo platense encabezó la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires y ahora fue designada al frente de Desarrollo Social por el Presidente Alberto Fernández, quién la presentó como una de "las personas que más sabe de políticas sociales en Argentina".

Cuando se consulta a Tolosa Paz sobre el futuro político del Frente de Todos (FdT), se muestra enfática ante la posibilidad de una ruptura.

"A mí me consta que hay una unidad que no se va a romper de cara al 2023 y se sintetizará en una expresión política. Todavía no la vemos, o no está por lo menos en mi agenda", remarcó.

En el histórico edificio situado en la intersección de las avenidas de la 9 de Julio y Belgrano, epicentro de manifestaciones de organizaciones sociales que se movilizan por diversas demandas, Tolosa Paz confirmó que sus preocupaciones estarán centradas en los "14 meses de gestión" que tiene por delante y "no en cómo y de qué manera llega el FdT" a la contienda electoral del año que viene.

"Lo único que sé es que en estos 14 meses tenemos que resolver los problemas que tiene la Argentina: el primero tiene que ver con la inflación y cómo golpea a los que no tienen trabajo. Dije que el acuerdo de precios y salarios es necesario para poder acomodar la vida de los que tienen trabajo y de los que no los tienen. Si todo eso se da naturalmente, seremos competitivos de cara a las elecciones", añadió.

En ese sentido, Tolosa Paz consideró que "lo peor que puede pasar es terminar un mandato con el sabor amargo de no haber podido mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino y de las expectativas que los votantes depositaron en el FdT".

Sin embargo, la funcionaria estimó que el Gobierno está en una nueva etapa de acuerdos: "Tenemos que tratar que las decisiones que se tomen el FdT sean en unidad".

"Creo que (el ministro de Economía, Sergio) Massa, al poder plantear medidas como el 'dólar soja' o el 'dólar cosplay', logra una síntesis. Le gustará más o menos algunos actores de nuestro espacio, pero lo está haciendo porque le hace bien a la Argentina", fundamentó.

En el piso 14 del edificio que Desarrollo comparte con Salud, dónde se ubica el despacho de Tolosa Paz, aún se pueden ver cuadros con fotos esperando por ser colgados, pero hay dos que fueron instalados desde el primer minuto y que descansan a espaldas del escritorio ministerial: dos dibujos a lápiz con los rostros de Eva Perón y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Consultada sobre su designación por parte del Presidente, la flamante funcionaria dijo haber podido comunicarse con Massa y con el diputado nacional Máximo Kirchner, además de haber recibido el apoyo del Partido Justicialista.

Además contó que cuenta con el respaldo del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque y de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, alguien a quien Tolosa Paz destaca como un ejemplo a la hora de implementar políticas que posibiliten la reducción de la cantidad de planes sociales en Argentina.

"Me siento con el apoyo de Máximo (Kirchner), de Sergio (Massa) y de Alberto (Fernández). No hablé con Cristina (Fernández de Kirchner). Sabe que mi teléfono está abierto y entiendo que tanto los silencios como las palabras sirven para ubicarnos en tiempo y espacio", puntualizó. (Télam)