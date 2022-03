Por la abogada Ana Oberlin, especializada en género, derechos humanos y derecho penal.

El terrorismo de Estado en Argentina se instaló para garantizar la hegemonía de un modelo de país que incluía diferentes aristas: social, cultural, económica, religiosa y, algo en lo que se ha reparado menos, sexo-genérica.

Además, la base principal de la persecución fue la construcción de personas o grupos como "enemigos", como ha sido señalado desde hace tiempo y surge de la propia documentación militar y policial de la época y ha quedado plasmado en los distintos juicios penales por lo ocurrido. Otro aspecto también notorio, es el hecho de que la definición de quienes ingresaban en esa categoría -quienes eran o no "enemigos"- dependió sólo de la decisión de lxs integrantes de los grupos represivos. En especial, lxs genocidas incluyeron a todas las personas que, de una forma u otra, se oponían al modelo de país que propugnaban.

El modelo sexo-genérico, a su vez, se cimentaba en un ideal de familia -denominada "moral y cristiana" por sus defensores- que adjudicaba a varones y mujeres rígidos roles determinados por la cultura machista de los años 70. Además, nadie debía quebrantar la cishetonormatividad. Quienes se alejaban de esos roles estáticos iban a ser duramente castigadxs. Así pasó con las mujeres cis que militaron en organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles o armadas y con quienes desafiaban la cisheteronormatividad obligatoria con sus orientaciones sexuales y/o sus identidades de género no normativas. A la violencia que ejerció el terrorismo de Estado sobre todas las personas signadas como enemigas se sumó violencia diferencial para castigar esas particulares trasgresiones.

A diferencia, en general, de otras personas consideradas enemigas, trans, travestis, lesbianas y gays ya sufrían -y continuaron padeciendo- la violencia represiva estatal e, históricamente, fueron perseguidxs. Lo que sobrevino durante los años del terrorismo de Estado es que esas violencias se intensificaron. Esa intensificación se focalizó particularmente sobre mujeres trans y travestis que, en casi su totalidad, se encontraban en situación de prostitución callejera -era casi la única forma de procurarse medios económicos- y, por esa razón, más expuestas al ataque de las fuerzas represivas. Se adicionaron, a la violencia estatal cotidiana, los dispositivos propios del terrorismo de Estado: sufrieron desaparición forzada y fueron llevadas a diferentes centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde vivieron torturas continuas, con particular ensañamiento por sus identidades de género. A ello se añadió que a su persecución se agregaron a las policías -encargadas desde siempre de su represión- otros grupos pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad, con integrantes civiles, que actuaron durante esos años.

Si bien no hay una cifra exacta que refleje la magnitud de esas prácticas represivas focalizadas -como no la hay en general de todas las personas que sufrieron el terrorismo de Estado- los testimonios dan cuenta de que no fueron casos aislados. Por el contrario, se trató de un plan sistemático que determinó la intensificación de la violencia que ya padecían. Sin embargo, ello no tiene correlato en el plano judicial, a pesar de lo avanzado y consolidado que está el proceso de justicia en nuestro país. Sólo recientemente el caso de una mujer trans llegó a juicio oral y existen unas pocas investigaciones por otros casos en la etapa de instrucción.

Como dice Judith Butler, hay cuerpos que importan y cuerpos que no. Es necesario seguir avanzando y visibilizando estas violencias del pasado, que continúan impregnando este presente, y poner en evidencia que todos los cuerpos que sufrieron las violencias del terrorismo de Estado importan. Sin eso esta democracia sigue incompleta.

(Télam)