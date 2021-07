El vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, encabezó un acto de devolución de autos y celulares a sus legítimos dueños, tras ser recuperados por la Policía de la Ciudad de la delincuencia.

Del encuentro, en la sede de la Comisaría Comunal 12, participó también el subjefe de la Policía de la Ciudad, Oscar Cejas. “Hoy devolvimos autos, a Sergio, de Córdoba, que había sido estafado en esa provincia, y gracias a que hizo la denuncia entró en el sistema de Anillo Digital y pudimos agarrar el auto acá. Y también el de Amalia y Maximiliano, que en El Palomar unos delincuentes se lo robaron y al ingresar a la Ciudad los pudimos agarrar con el esfuerzo de la Policía de la Ciudad, que hizo un trabajo maravilloso”, sostuvo Santilli.

El funcionario también entregó celulares que la Policía de la Ciudad recuperó de la delincuencia, como en el caso de Mónica, vecina de San Justo que volvió a tener en su poder el teléfono que le fue arrebatado.

“Todo lo que entra y sale de la Ciudad lo estamos controlando. El mensaje es si venís a la Ciudad con un fin de delinquir o de vender algo que robaste en otra jurisdicción te vamos agarrar y te vamos a meter preso. Y a las personas les pedimos que hagan la denuncia porque así les estamos devolviendo sus pertenencias, que es lo más importante, porque es fruto del esfuerzo y del trabajo”, añadió.

Cejas, por su parte, resaltó el “muy importante trabajo del personal del Anillo Digital, y el aporte de las cámaras, que cada vez que hay un auto que tiene pedido de secuestro se lo detecta”. En referencia al robo del auto de Maximiliano en El Palomar, el subjefe policial destacó que al ingresar al día siguiente a la avenida General Paz se lo detectó con cuatro delincuentes, hubo una persecución y se los detuvo. “Lo importante ahora es que se cerró el círculo con un final feliz”, indicó.

Sergio fue estafado en 2017 en Córdoba, donde entregó su auto Audi para cambiarlo por uno más nuevo, pero se quedó sin nada, hasta que el vehículo fue descubierto en la Ciudad y el Anillo Digital lo detectó.

“Pensamos que nunca más lo íbamos a encontrar porque fue en 2017, hicimos la denuncia en Córdoba, pero pasó por acá y lo detuvieron”, contó Sergio, agradecido por volver a tener su vehículo.

En el caso de Maximiliano todo fue más rápido: “Estaba el sábado lavando el auto en El Palomar, vienen dos personas, me apunta, me hicieron entrar a mi casa y se llevaron las llaves del auto. Llamé al 911 y el domingo me dijeron que apareció el auto”, resaltó.

“Me parecía muy loco, pero me explicaron que gracias al Anillo Digital con el escaneo de patentes pudieron identificar que era robado, lo persiguieron y acá está agradecido a la Policía y a Diego”, concluyó.