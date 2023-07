(Por Lucas González Monte, enviado especial).- La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, sostuvo hoy que la respuesta de las naciones que integran el Mercosur a las propuestas de la Unión Europea para avanzar en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos bloques está "muy avanzada", pero estimó que los países deben tomarse "su tiempo" para analizar la situación actual y las implicancias futuras.

"Estamos muy avanzados, no quiero dar demasiados detalles justamente porque queremos actuar como bloque, pero cada uno de los cuatro países del Mercosur está mirando los textos. Trabajamos mucho y creo que estamos muy cerca; es un acuerdo (el eventual TLC con la Unión Europea) importante y está bien que los países tomen su tiempo para ver con todos los ministerios involucrados cuáles son los detalles del acuerdo", destacó la funcionaria.

En diálogo con la prensa que sigue las alternativas de la cumbre del Mercosur que se realiza en el Parque Nacional Iguazú, Todesca Bocco reiteró las palabras del canciller Santiago Cafiero en el sentido de que las oportunidades que suponen un TLC entre el bloque sudamericano y el europeo, al tiempo que defendió la necesidad de hacer "adaptaciones" a lo firmado en 2019.

"La idea no es reabrir el acuerdo, la idea con la que venimos conversando los cuatro socios y lo que hemos discutido informalmente con la Unión Europea también es encontrar el método de trabajo que nos permita ir dando estas adecuaciones", añadió.

La funcionaria señaló asimismo que durante el semestre en el que Argentina ocupó la presidencia pro témpore del Mercosur se ha trabajado "con la idea de cuáles son las oportunidades del acuerdo más que en las trabas".

"No es un acuerdo fácil de lograr, no porque no haya ganas, sino porque son dos bloques muy asimétricos. Ahí había algunos números sobre la mesa: ustedes consideren que el PIB (Producto Bruto Interno) de la Unión Europea es seis veces más grande que el Mercosur. Estamos en la búsqueda de un acuerdo que nos ayude a los dos bloques a producir más y generar más empleo, con mejores salarios, y de este modo ir cerrando esas brechas", profundizó.

En ese sentido, planteó que para que el acuerdo entre Mercosur y la UE sea de mutuo beneficio habrá que hacer "algunas adaptaciones" ya que a partir de 2019, recordó, "pasaron un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, el pacto verde de la Unión Europea, además del side letter presentada por los europeos, que se suma al capítulo de Comercio y Medio Ambiente que ya está dentro del acuerdo".

Todesca Bocco señaló que Argentina puso sobre la mesa de debate dos nuevos documentos, y que en el más importante de ellos solicita "fondos de cooperación" que ayuden a las empresas pymes sudamericanas a competir con las europeas

Respecto de un posible TLC con China, se limitó a decir que Uruguay hizo "una evaluación de impacto" y que ahora los demás países podrían avanzar en el mismo mecanismo para luego debatir sobre la conveniencia o no de ese acuerdo.

Por otra parte, aclaró que durante la reunión de cancilleres de esta mañana no se trató el tema de la reincorporación de Venezuela al bloque, aunque destacó que hay disposición al diálogo.

