(Por Leonardo Castillo, enviado especial) La secretaria de Relaciones Comerciales Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, valoró que el presidente Alberto Fernández abra las exposiciones de los mandatarios que participarán en el III Foro de la Franja y La Ruta que se desarrollará en Beijing, China, y destacó que el vínculo entre Argentina y el gigante asiático se basa en cuatro ejes que tiene que ver con "lo comercial, la infraestructura, las inversiones y la cooperación financiera".

"Nuestro trabajo tiene una mirada de mediano y largo plazo sobre todas las potencialidades de Argentina. Trabajamos para que todos los proyectos que tenemos con China sigan adelante. Eso es lo que necesita la gente que vive en Argentina, que se genere trabajo y exportaciones", señaló Todesca Bocco en una entrevista a Télam concedida en Shanghai.

La funcionaria mantuvo un diálogo con esta agencia durante un alto en las actividades que desarrolla la comitiva que encabeza Fernández en esta ciudad antes de viajar el martes a Beijing, donde participará del III Foro de la Franja y La Ruta por invitación del jefe de Estado chino, Xi Jinping.

En Shanghai, la delegación argentina realiza gestiones con empresas para potenciar en el país rubros como la electromovilidad, la industrialización del litio, las energías renovables y el conocimiento.

Todesca Bocco afirmó que la relación bilateral con China se basa en cuatro ejes: "Lo comercial, la infraestructura para el desarrollo, las inversiones y la cooperación financiera".

"En lo comercial, creemos que Argentina tiene aún mucho para ofrecer y ampliar la penetración de sus productos en China. En un segundo eje, está la infraestructura para el desarrollo. China en este aspecto es un socio para el financiamiento de proyectos de gran tamaño como represas en el sur de Argentina que generan energías limpias. Hay en el sector inversiones de más de 4 millones de dólares", subrayó.

En relación a las inversiones, Todesca Bocco destacó "las que diversifican la oferta exportable para la producción de bienes de última tecnología".

"Ahí tenemos el desarrollo del litio y todos los encadenamientos que nos permiten elaborar una batería con ese mineral", remarcó.

En cuanto a la cooperación financiera, la secretaria destacó la implementación del Swap, el acuerdo de intercambio financiero con China y el desarrollo del comercio bilateral en "monedas locales como una forma de ejercer soberanía".

- Télam: Entre las reuniones que se mantendrán en Shanghai está previsto un encuentro con directivos de Hawei. ¿Es posible que se aborde el tema de la licitación para el servicio de conectividad 5G que se lanza en Argentina el próximo 24 de octubre?

-Todesca Bocco: No creo que vayamos a hablar de esa licitación en particular. Es un proceso en marcha y no tenemos que tener incidencia en su desarrollo. Hay una discusión en términos de la digitalización que es lo que nos interesa atender. El sector del conocimiento es en Argentina el cuarto exportador y el vínculo con empresas internacionales puede potenciarlo aún más. Es algo fundamental. En la digitalización, Argentina tiene otro vector de desarrollo que va a cambiar todos los sectores de la economía y es un factor de transformación.

-T: La ampliación del Swap con China es algo que también se abordará en esta visita. ¿Cómo creen que serán esas tratativas con el gobierno local?

- TB: Ese es un tema en el que nosotros vamos por partes. Estamos en el primer tramo del acuerdo, que nos da libre disponibilidad de los recursos. Estamos en conversaciones para avanzar hacia un segundo tramo y estamos tranquilos.

-T: ¿Qué es lo que puede sumarle Argentina al proyecto de La Franja y La Ruta que impulsa China?

TB: El proyecto es algo que va más allá de lo económico, ya que incluye la ciencia, la cultura y el deporte. Es una iniciativa multilateral y nosotros creemos trabajar con todas las iniciativas de este tipo. Queremos que todos los países estén sentados a la mesa y por eso queríamos estar en este III Foro. Es un momento especial de la relación bilateral con China. Estamos cerca de cumplir 10 años de la firma de un acuerdo de asociación integral y 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

- T: Tras el discurso de inauguración de Xi Jinping, el presidente será el primer mandatario en tomar la palabra

- TB: Eso marca la trascendencia de esta cumbre y la importancia que tiene para Argentina. El Presidente hablará sobre la economía digital y de la importancia que tiene para nuestro país, que es segundo exportador de la región en servicios basados en conocimientos.

- T: Hay candidatos de la oposición que cuestionan el ingreso a los Brics, la continuidad del Mercosur o incluso la relación con China. ¿No es ese un factor que genera preocupación entre los socios comerciales que tiene el país?

- TB: Creo que cualquiera que sea elegido presidenta o presidente después de las próximas elecciones se sentará a ver los números y tendrá que reconsiderar algunas de sus frases. Brasil y China son los principales socios comerciales de Argentina y atentar contra esas relaciones es atentar contra el trabajo de los argentinos. Lo mismo sucede con los Brics. En ese bloque están Brasil, China e India, nuestros tres principales socios comerciales. Argentina aspira a ingresar y su participación junto a otros países no supone ningún tipo de alineamiento político. Argentina seguirá siendo libre de expresar sus opiniones como lo hace cuando concurre a la Cumbre de la Américas.

-T: El mes pasado declaró en el juicio de lesa humanidad que se sigue por la causa de la "Masacre del Río Luján", en la que se investiga el asesinato de su padre biológico, Luis Bocco, ocurrido cuando era una niña. ¿Cómo fue esa experiencia?

-TB: Fue algo muy emotivo. Conté con el apoyo del Centro Fernando Ulloa, una entidad que presta asistencia psicológica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Fue un viaje al pasado, a través del tiempo, que permitió revivir muchas cosas. Resultó reparador. El trabajo de ese centro, como el del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nos permiten entender que lo que se construyó en materia de conocimiento en estos 40 años de democracia es algo impresionante. Hay todo un trabajo reparador y colectivo sobre lo que nos pasó como pueblo que es muy importante. Quien se oponga a eso, se encontrará con una capilaridad que no va a poder controlar. Eso es lo mejor que tenemos. (Télam)