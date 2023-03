El titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, advirtió hoy que le "preocupa" la situación planteada con la obra social a partir de la decisión del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio (JxC), de dejar a los trabajadores municipales sin esa cobertura a partir de abril.

El funcionario señaló que la decisión del jefe comunal los tomó por "sorpresa" y "preocupa" porque se trata de "1.400 personas que en algunas semanas se quedan sin obra social, sin cobertura de salud".

En declaraciones a Radio Provincia, alertó que "hay personas que no saben qué va a pasar el 1° de abril".

"Fue un anuncio intempestivo. No se publicó la ordenanza, estamos hablando de un tuit. Parece un show más que otra cosa", añadió.

El funcionario expresó: "Una de las cosas que dice por Twitter Passaglia es que habló varias veces con Axel (Kicillof, el gobernador bonaerense) o IOMA, y eso no es cierto. Asumí en 2019 y jamás nadie me contactó. Si le preocupaba alguna situación de San Nicolás, nunca me lo hizo saber".

Passaglia presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto que se aprobó el viernes pasado para que los empleados municipales dejen de tener la cobertura médica de la obra social bonaerense y pasen en abril a una nueva prestación, con el argumento de que IOMA presta un servicio "deficiente" y tiene atraso en el pago a los prestadores.

A lo cual Giles respondió: "No sabemos qué hacer porque el intendente de San Nicolás hizo pública esta situación sin previamente comunicarse con nosotros. Tengo conversaciones con intendentes de todos los colores. Pero ¿cómo demostrás tu preocupación o trabajas para resolver un problema si no te comunicás con la persona que está a cargo? Seguro que esto tiene otra finalidad".

En esa línea, insistió: "¿Qué hacemos con los afiliados? Queremos que nos expliquen desde el municipio esta situación. Queremos comunicarnos con ellos, pero no tenemos respuesta más que el tuit".

También se refirió Giles a las expresiones del expresidente Mauricio Macri, quién había celebrado la medida de Passaglia, y calificó la postura del exmandatario de "inexplicable".

"Hablando de terminar con las 'corporaciones' y 'mafias' -dijo Giles sobre Macri-. ¿De qué habla? Es una obra social del Estado que ellos también gestionaron".

Y repasó: "Dicen que los médicos cobran fuera de tiempo. Desde 2022 el IOMA es la única obra social que paga a 30 días. Aumentamos los honorarios como nadie. La consulta médica desde marzo la pagaremos $3.000, es un aumento del 45%. Las prepagas pagan $2.900".

"IOMA estaba destruida, con mucha deuda. Preocúpense por los afiliados. No puede ser un vale todo", concluyó. (Télam)