El presidente de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), Ricardo Lissalde, negó hoy que en controles en la Autovía 2 se haya demorado a manifestantes que iban a Dolores tal como denunció el expresidente, Mauricio Macri, y aseguró que las cámaras que monitorean la ruta "no muestran gente que no llegó, sino gente que no fue".

"Señor expresidente, Mauricio Macri, como presidente de AUBASA le informo que los controles sobre la traza que concesiona la provincia de Buenos Aires se realizan a diario", sostuvo Lissalde en su red de twitter.

Detalló que "son controles de rutina que se realizan, tanto en la Ruta 2, como en todas las demás rutas de la traza" y agregó que "las cámaras no muestran gente que no llegó, sino gente que no fue".

"Sospecho que su fastidio en cuanto a los intensos controles que se realizan parten de un profundo desconocimiento de lo que sucede en los caminos de nuestra Argentina", precisó.

MIRÁ TAMBIÉN Organizaciones sociales marcharon en Viedma por acceso a tierras y rechazo a la persecución sindical

Además, sostuvo que "está claro que debe conocer al dedillo la autopista con destino a Ezeiza. Le recomiendo que se dé una vueltita por nuestro país, hay lugares hermosos por descubrir".

Hoy previo a su indagatoria, Macri se quejó porque según él "había mucho más controles policiales en la ruta" lo que habría demorado la llegada de manifestantes para darle su apoyo en la ciudad de Dolores. (Télam)