La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, destacó hoy que la anulación de los cupos para ingresar al país en transporte aéreo se puedo adoptar gracias a que "la situación sanitaria lo permitió" y a que "se cumplieron 14 días desde que se vacunó al 50% de la población".

"No se aplican más cupos en el número de pasajeros que podían ingresar al país, pueden ingresar la cantidad que quieran", remarcó la funcionaria a radio Continental.

Añadió que también se modifica el requisito del test de antígenos, y "se exceptúa a los que tengan un esquema completo de vacunación", pero "si o o sí" deberán realizarse un PCR entre el quinto y el séptimo día desde su entrada al país.

Entonces aclaró que tanto argentinos como residentes de un país limítrofe podrán ingresar aunque no estén vacunados, pero en ese caso seguirán rigiendo para ellos "la cuarentena y el test de antígenos".

"Si tenés el esquema completo de vacunación, no tenés que parar a testearte en el aeropuerto, vas directo a tu destino, solo PCR entre quinto y séptimo día", remarcó.

Por otro lado, explicó la situación de los extranjeros que lleguen desde países no limítrofes, y que no vengan a la Argentina por turismo (en ese caso se mueven "en burbujas con protocolos especiales", detalló), quienes "deberán seguir haciendo la cuarentena" si no recibieron el esquema completo de vacunación.

"Para los extranjeros que no sean de países limítrofes, se va a poder entrar desde el 1 de noviembre pero si o sí deben haber completado el esquema de vacunación como mínimo 14 días antes de ingresar al país", concluyó Tamburelli. (Télam)