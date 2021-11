El candidato a diputado nacional porteño de Juntos por el Cambio Martín Tetaz expresó hoy que, si la oposición gana hoy las elecciones, no debería haber reacciones económicas porque "los mercados normalmente reaccionan a la sorpresa", y también destacó que los niveles de vacunación "están ayudando a la cantidad de votantes".

"Los mercados normalmente reaccionan a la sorpresa, no a la confirmación. Si lo que esperan se confirma, no debería haber ningún cambio y, al contrario, si el mercado tal vez espera con preocupación alguna reacción más bien intempestiva y que no se produce, mejor para todos porque el resultado de los mercados va a ser todavía mejor", dijo Tetaz luego de votar en el barrio porteño de San Cristóbal.

El economista expresó que existe "un poco menos de miedo" a la hora de ir a votar "porque el coronavirus va cediendo y estamos todos más vacunados", y juzgó a esta elección general como "más importante" que las PASO, además de que fue un "día hermoso" en la ciudad de Buenos Aires.

Respecto a la convocatoria al diálogo que prepara el Gobierno nacional aseveró que "primero creo que tienen que convocar a un diálogo entre ellos y ponerse de acuerdo entre ellos". Y sostuvo que la oposición está dispuesta a debatir en el ámbito que "la Constitución tiene para esto", que es el Congreso.

Agregó que "Argentina está claramente dando una discusión cultural sobre algunas de las grandes reformas que tiene que hacer, eso está claro, y eso en parte está juzgando además de la gestión de la pandemia en esta elección; veremos si lo confirman las urnas". (Télam)