El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz consideró hoy que los casos de inseguridad “no se resuelven” con una baja en la edad de imputabilidad, tal como había indicado ayer el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“No creo que sea un problema que se resuelva simplemente bajando la edad de imputabilidad”, aseguró Tetaz al hablar con Fm Urbana Play y aclaró que “los jóvenes de 16 años son imputables, es cierto que tienen un régimen especial hasta los 18, pero luego siguen cumpliendo su pena”.

Larreta - Macri

Ayer, Rodríguez Larreta, había afirmado que “hoy un chico puede votar a los 16 años pero no es imputable, ahí hay una contradicción. No es punible de la misma manera que un adulto, pero no quiere decir que no debe ser punible”.

Tetaz agregó que está a favor de que “se cumplan las leyes, de que los presos estén donde tienen que estar y que el Estado se haga presente”.

Sobre el asesinato del kioskero durante un asalto en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, manifestó que “es la crónica de un Estado fracasado que liberó presos y que da un mensaje a sus fuerzas policiales de absoluto desprecio por lo que hacen”. (Télam)