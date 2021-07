El flamante precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires representado al radicalismo en Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, recordó hoy las diferencias que tuvo con el expresidente Mauricio Macri durante su gobierno, aunque dijo que "esa distancia es superada" por la que tiene "con quienes pueden romper la república".

"Todos me vieron durante el gobierno de Macri aplaudiendo lo que estaba bien y marcando lo que estaba mal, empezando por la reforma previsional, que enfrenté, que no estaba de acuerdo, y lo dije y milite en contra, porque me parecía que era el camino incorrecto", señaló el economista durante la presentación en la Plaza Housay, donde lanzó su precandidatura.

En ese sentido, agregó: "También me pareció incorrecto abandonar la lucha contra la inflación como se hizo aquel 28 de diciembre del 2017. Lo dije públicamente, lo sigo sosteniendo y no voy a cambiar de opinión en eso".

"Yo puedo tener diferencias, con Macri, por supuesto que tengo diferencias. Yo soy radical, llegue a tener diferencias tan profundas con Macri, que buena parte de los líderes de mi partido decían 'Macri es el límite, si Macri es el candidato nosotros no nos sumamos'", recordó.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández: Tenemos un problema claro con la inflación que estamos tratando de controlar

Sin embargo, Tetaz inmediatamente, aclaró: "Pero hubo un límite a algo que quedaba, que era más fuerte que ese límite, o que por ahí de las ideas que teníamos de Macri en su momento, y que fue lo que llevó a la decisión de conformar Juntos por el Cambio", en el 2015.

"La distancia con Macri o (el actual jefe de Gobierno porteño) Rodríguez Larreta, puede ser una corta, como la que puedo tener con cualquiera de aquí, pero la que tengo con la gente que puede romper la república y volver a poner la constitución de 1949 en el debate en Argentina, o pretender volver a discutir la propiedad privada y volver a 'peronizar' las universidades, esa distancia es mucho mayor", concluyó. (Télam)