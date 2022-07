El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz consideró que una eventual designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía sería "una tranquilidad desde el punto de vista político". "Aparentemente hay una consolidación del nuevo equilibrio político después de la tormenta que empezó con (Martín) Guzmán

Vamos a ver si un equilibrio bueno o malo", señaló el economista. En su visita a la Exposición Rural, el dirigente opositor afirmó que "la llegada de Massa al Ministerio de Economía es una tranquilidad desde el punto de vista político". "Existe la sensación de que con la llegada de Massa se estabilizó el Gabinete, en cambio cuando llegó Batakis la sensación era que el Gabinete no se estabilizó, faltaba que vuele otro ministro. ¿Va a haber más cambios? Ésto era lo que ponía el dólar a 330 pesos", aseguró Tetaz, pese a que aún no hay confirmación sobre el supuesto desembarco del tigrense en el Palacio de Hacienda. De todos modos, el diputado nacional aclaró: "Si Massa encuentra el rumbo o no, dependerá de las medidas que anuncie". Respecto de lo que sucederá en el Congreso, en caso de que el tigrense cruce al Ejecutivo, indicó que "la incógnita es la línea de sucesión en la Cámara de Diputados, no sólo la Presidencia". "Creo que va a ser alguien muy del palo de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), que puede ser (Carlos) Heller, Cecilia Moreau o (Sergio) Palazzo. Massa tuvo un manejo de la Cámara de Diputados que ninguno de esos tres lo va a tener", indicó Tetaz. "Desde el punto de vista político esto (Massa en Economía) estabiliza más, pero si renuncia (el presidente) Alberto (Fernández) y llega Cristina, también estabiliza más, pero no necesariamente significa que sea positivo. Desde el punto de vista político despeja una incógnita, ahora el rumbo político está claro. Económicamente no sabemos que va a anunciar, es abogado no es economista. Ahora es cierto que tiene el respaldo del círculo rojo", aseguró. En relación a Miguel Peirano, uno de los nombres que trascendió que podrían acompañar a Massa en su eventual desembarco, el economista manifestó: "No me da ninguna tranquilidad, porque ha tenido una trayectoria intrascendente". LLO/PT NA