Tras la apertura de sesiones ordinarias, surgieron trascendidos que aseguran en que el Gobierno enviará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso durante el trascurso del miércoles. Ante esta situación, el diputado opositor Martín Tetaz cuestionó: "Hace más de un mes que el Presidente dice ´mañana mando el acuerdo y no lo hace". Además aseguró que la demora en la presentación del acuerdo con el FMI en el Parlamento se debe a la interna dentro del oficialismo en torno a las posturas enfrentadas. "El presidente arregló un perro con el FMI y está tratando de disfrazarlo de gato para vendérselo a Máximo Kirchner", afirmó en diálogo con Cristina Pérez para Radio Rivadavia. Para el diputado, el discurso del mandatario durante la apertura de sesiones estuvo "demasiado concentrado en el pasado y con poca perspectiva en el futuro"

Además, señaló que recurrió a "números insólitos" que son "incomprobables". "Habló de crear empleo en una economía que está estancada", declaró, y agregó: "Por otro lado, noté el total desconocimiento de la responsabilidad del Gobierno de Cristina con el tema del FMI". Consultado sobre el accionar de los legisladores del PRO que decidieron abandonar el recinto en pleno discurso, el funcionario aclaró: "Yo me quedé porque no sentí que hubiese existido una agresión"; aunque reconoció que varios de sus compañeros de coalición se sintieron "hastiados" de los ataques al expresidente, Mauricio Macri. "Si cada vez que me miente el kirchnerismo en la cara me voy, me tengo que ir cada cinco minutos", manifestó Tetaz. A la vez, descartó una fractura en la oposición de Juntos por el Cambio: "Cada vez que hace falta votar, lo hacemos todos juntos"

"No es una buena idea elegir entre halcones y palomas en una coalición porque al kirchnerismo solo le ganamos con todo el espectro juntos", argumentó Tetaz. Por último, el diputado enumeró una serie de temas a los que el Presidente no hizo referencia. "El discurso sorprendió por la carencia de contenidos y la falta de diagnóstico y propuestas a futuro", concluyó. SR/MG/OM NA