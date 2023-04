Cuatro testigos relataron hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 2 de La Plata las circunstancias del asesinato del militante montonero Horacio "Chupete" Benavides, en el contexto del juicio de lesa humanidad que se sigue por este crimen cometido durante la última dictadura cívico militar.

Benavides militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) -un agrupación de superficie de la organización Montoneros- y estudiaba derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde fue compañero de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Durante esta audiencia declararon Alberto Caselli, Martín Ordoqui, Alejandro Alberto Juárez y Roberto Amar, quienes el 30 de septiembre de 1976 fueron testigos de este crimen.

"Estábamos reunidos con tres amigos en el estudio de mi padre en 12, entre 49 y 50, de La Plata. Trabajaba con mi padre y esa tarde quisimos ir a un barcito en 51 entre 11 y 12. En ese momento se estaba construyendo la torre administrativa y entonces teníamos que pasar por una pasarela", comenzó a relatar Caselli.

Y prosiguió: "Sentimos unas detonaciones y le digo a Amar (otro de los testigos): ´Uy mirá las contraexplosiones. Y uno me dice ´no, son disparos´".

"Estaba el tránsito detenido, y de un Citroen bajan una o dos personas. Se siguen escuchando más disparos. Y siento que nos dicen ´al piso, pendejos, al piso´. Había disparos de un lado y del otro. Volvimos gateando por calle 50, estábamos muy asustados y muy conmocionados. Y vemos en el piso un cuerpo de una persona que estaba muerta y otra persona al lado", precisó.

A su turno, Ordoqui precisó que "después de los tiros quedaron ahí dos autos estacionados y hubo muchos disparos".

"A nosotros nos hicieron circular rápidamente por calle 12, nos decían rajen, rajen", vivenció el testigo ante el Tribunal

Orodoqui es el exjuez del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, y fue destituido el 5 de septiembre pasado por un Jury y brindó su testimonio desde su lugar de detención.

El exmagistrado está actualmente acusado de integrar una asociación ilícita presuntamente liderada por otro exjuez: César Melazo, imputado como cabecilla de una banda dedicaba a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.

"No había nadie vestido de policías, todos estaban vestidos de calle", apuntó Ordoqui.

Por su parte, Alejandro Juárez remarcó que "lo que más recuerdo era un Citroen rojo detenido y otros coches como un Peugeot y un Fiat 128. Sentimos las detonaciones pero no vi a las personas cuando disparaban".

"Vi una persona tirada en el piso cerca del Citroen", detalló y coincidió en afirmar que "no vi gente con uniformes, ni patrulleros. Eran autos particulares y gente de particular".

Roberto Amar también relató el momento en el que fueron sorprendidos por el tiroteo y precisó que "una persona salió corriendo por Plaza Moreno y a la otra persona la matan delante nuestro, a cinco o seis metros delante nuestro".

"Después supe que era Benavides, que era vecino de mi casa. Lo conocía de vista, vivía justo enfrente de mi casa", explicó.

En esta jornada también declaró Margarita Young, quien era amiga de la esposa de Benavides, Estela Rossi, y contó cómo su novio, Fernando, se dirigió a un encuentro pautado con el militante montonero para entregarle un bolso y éste no apareció.

"El 30 de septiembre me dijo Fernando que ´a las 16 tengo una cita con Horacio, después voy a tu casa´. Pero cuando llegó tipo 1830 me dijo ´no vino Horacio, no llegó´ y nos extrañó porque él era muy puntual".

Contó que un año después se encontró con Estela y ésta le dijo que el día que Horacio no fue a la cita con Fernando "supe que ya no estaba".

Según está acreditado en la investigación fiscal, el 30 de septiembre de 1976, Horacio Alejandro Benavides fue interceptado en calle 12 entre 50 y 51 de la ciudad de La Plata, "por un grupo de oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que descendieron de varios vehículos particulares y comenzaron a dispararle provocando su muerte en el momento".

Días antes, el 21 de septiembre, un grupo de personas había ido a la casa de los padres de Benavides buscándolo y al no encontrarlo secuestró a su hermano Marcelo, de 17 años, quien estuvo cautivo en el excentro clandestino de Arana y "sometido a torturas e interrogatorios en el que le preguntaron por el paradero de Horacio", según se lee en la elevación a juicio a la que accedió Télam.

Marcelo fue conducido a la casa de su hermano, en la calle 7 de La Plata, "donde se encontraban Horacio Alejandro, su esposa Estela Rossi y sus compañeros de militancia Enrique Sierra, Lucía Tartaglia, María Tapia y Domingo Alconada Moreira. Todos ellos lograron escapar de dicho operativo".

El grupo de oficiales que interceptó a "Chupete" Benavidez el 30 de septiembre estaba integrado por "Walter Omar Ale, Juan Nazareno Risso, Ángel Raúl Andrada, Carlos Emilio Bordalonga, Ramón Carlos Velasco, Pedro Víctor Bidegain, Raúl Alberto Salcedo y Carlos Horacio Sánchez, quien también murió en el operativo".

El expolicía Risso, de quien se aguarda el informe de salud, fue jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata en los primeros años de la década del sesenta.

Los restos de Horacio Alejandro Benavides fueron recuperados por su familia días después y enterrados en el cementerio de la ciudad de La Plata, gracias a

gestiones realizadas por su padre.

En el 2016, Marcelo Benavides, durante un acto de Hijos La Plata en la plaza Moreno, a metros donde fue asesinado su hermano, se acercó al abogado Aníbal Hnatiuk y contó el padecimiento de su familia, recibiendo de inmediato contención y asesoramiento para denunciar el hecho e impulsar el juicio.

El Tribunal está compuesto por Nelson Jarazo, Enrique Méndez Signori y José Antonio Michilini, con la intervención de los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin. (Télam)