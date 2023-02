Una nueva audiencia del juicio oral y público de la denominada Mega Causa Zona V que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 333 víctimas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, se llevó a cabo hoy con la declaración de un abogado que intervino en distintos casos de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar.

El abogado Héctor Jorge Bertoncello -quien en tiempos de dictadura realizó presentaciones de habeas corpus ante la Justicia en favor de las víctimas del terrorismo de estado- declaró este mediodía ante el tribunal integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, a cargo del expediente en el cual se encuentran imputadas 37 personas.

En el marco de su testimonio Bertoncello dio detalles sobre el secuestro y desaparición del estudiante universitario Hugo Fuentes, quien también trabajó en su estudio, lugar que en los tiempos libres aprovechaba para estudiar.

Bertoncello relató que Fuentes, a quien conoció en 1975, en los tiempos en que en que era estudiante de Letras de la Universidad Nacional del Sur, fue secuestrado meses después del golpe de Estado "en un (Ford) Falcón rojo, en pleno centro" de la ciudad de Bahía Blanca y dijo que desde aquel momento intervino con presentaciones en la justicia para dar con su paradero.

Tras procurar por todos los medios dar con información sobre el destino de Fuentes, y sabiéndose "en la mira" del estado represor, Bertoncello presentó un recurso de habeas corpus en la justicia provincial, porque el fuero Federal "demoraba muchísimo las respuestas", según declaró.

Pero -según indicó- la presentación no tuvo éxito: "la justicia provincial denegó", el pedido de habeas corpus que podría haber cambiado la suerte de joven estudiante.

"Lamentablemente no hubo respuesta, yo tenía un gran aprecio por Hugo", recordó Bertoncello en su testimonio, para luego señalar que la familia de Fuentes "nunca pudo obtener información" sobre su destino.

El abogado trazó un breve semblante de Hugo: "No sé si tenía una militancia partidaria, tenía ideas de izquierda y debatíamos a veces".

"La familia tenía bastante miedo, no eran personas dedicadas a la actividad política, querían tratar de solucionar el tema, estaban angustiados, me pedían respuestas que yo no les podía dar", recordó ante los jueces visiblemente emocionado.

Ante una consulta de la Fiscalía sobre su participación representando a presos y perseguidos políticos, el abogado dijo que "a partir del año 74 se dicta una resolución del Colegio de Abogados creando un 'estado de emergencia' para el respaldo de los derechos, entonces se acordó que los abogados más veteranos nos iban a ayudar en la firma de los escritos para tener un respaldo".

"En el año 76, 77 ya empezó la actividad de los detenidos de la universidad, la llamada 'causa de los profesores de economía' que impactó mucho en la comunidad universitaria internacional", relató Bertoncello.

En otro tramo de su testimonio, el letrado se refirió a la actuación de la justicia, particularmente la del fuero federal, en los miles de casos de secuestros y desapariciones ocurridas durante el terrorismo de Estado (1976-1983).

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca retomó a principios de febrero el juicio oral por el cual se encuentran imputadas 37 personas en perjuicio de 333 víctimas en el marco de la denominada Mega Causa Zona V, el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la historia de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) está representado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, y los auxiliares fiscales Paula Daniela Molini, José Alberto Nebbia y Pablo Vicente Fermento.

En esta causa son querellantes HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representados por la abogada Mónica Fernández Avello y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, representada por Alejandra García y Sebastián Metz.

La "Mega causa Zona V", que inició en 2022, abarca el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante el terrorismo de Estado en su jurisdicción, que abarcaba desde la ciudad de Neuquén hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.

La mayoría de los imputados integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción comprendía el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura "La Escuelita" ubicado en Bahía Blanca.

Durante todo el año pasado se llevaron a cabo 42 audiencias, y declararon 124 testigos en la causa en la que se juzgan los casos de 333 víctimas, de las cuales 248 llegan a instancia de juicio por primera vez.

De la totalidad de todas ellas, 65 víctimas fueron asesinadas o desaparecidas, y dos de ellas son niños apropiados que nacieron durante el cautiverio de sus madres, María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero.

(Télam)