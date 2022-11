Un testigo de nacionalidad chilena narró las alternativas del cautiverio que padeció poco antes del golpe de Estado de marzo de 1976, y aseguró que muchas de esas vivencias "las tiene bloqueadas", al declarar en una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad de la mecausa Zona V que se sigue en Bahía Blanca y tiene 37 imputados.

Se trata de Carlos Lorenzo Weber Carrillo, quien por videoconferencia, brindó su testimonio desde Puerto Rico y ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Aguerrido.

El testigo de 70 años dijo que "vivía en Bahía Blanca, estudiaba en una universidad que pertenecía a la Iglesia, creo que era salesiana y trabajaba para poder vivir".

"Llego a Bahía Blanca porque a mí se me da en Chile la pena por extrañamiento, es decir que se me aleja de mi país porque presuntamente era un peligro. Me dieron la opción del exilio o permanecer encarcelado", sostuvo.

El hombre relató que una vez arribado a la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de abril de 1974 y con 22 años "se daban una serie de becas a estudiantes extranjeros y me ofrecieron la posibilidad de ir o a Bahía Blanca o a Córdoba".

"Decidí ir a Bahía Blanca porque había mar y quería estar cerca", sostuvo al indicar que en Chile "estuve detenido alrededor de siete meses y salgo directamente de la cárcel hacia Argentina porque se me prohibió estar en el país hasta el año 1988, cuando hubo un plebiscito".

El declarante sostuvo que durante su estadía en Bahía Blanca residió en una pensión junto a otros chilenos y que poco antes del golpe de Estado de 1976 "todos fueron arrestados" menos él, porque no estaba en el sitio.

"Cuando llego presumo a las 8 de la noche, había que subir a una escalera y al final que caen encima 7, 10 hombres, de civil, armados y se produce mi arresto", expresó.

El testigo aseguró que "no tengo ningún recuerdo desde ahí en adelante, le doy una explicación científica, mi inteligencia y mi cuerpo me está cuidando y me bloqueó absolutamente todo".

"Recuerdo que me llevan, pero no ni dónde me llevaron, cuánto tiempo, e ido recopilando información y en alguna ocasión en el medio, mi novia en ese momento, la madre de mi hija, me empieza a buscar", sostuvo Weber Carrillo.

En ese sentido contó que la mujer tras mantener una charla mucho tiempo después "me dice que estuve desaparecido entre seis días y una semana, pero yo no tengo absolutamente ningún recuerdo, de dónde estuve ni que hicieron conmigo".

"Ella me dice que me terminó recuperando en una iglesia, presumo católica porque me entregaron a un cura, quien no sé, que tuvo que ver con Caritas que trabajaba con los chilenos como refugiados en Argentina", agregó.

El testigo agregó: "Me encuentra porque el cura me estaba dando almuerzo, no recuerdo de cuando me encuentro con la que después fue mi esposa, no tengo ningún recuerdo".

"No tengo recuerdo, pero por otro lado es lo problemático y que me atormenta", expresó al decir "qué hicieron conmigo, físicamente creo que no me pasó nada, tengo una situación en la parte de atrás de la cabellera que tengo una marca, que pudo haber sido un golpe duro, pero también me lo pudieron dar en Chile. La única explicación que me doy es que yo mismo me estoy cuidando, debe ser un buen tema para los profesionales de la psicología y psiquiatría", observó.

Weber Carillo señaló también que tras dichos episodios volvió a Buenos Aires donde terminó de estudiar en la Universidad Kennedy licenciatura en periodismo y comunicaciones para viajar a Estados Unidos y luego radicarse en Puerto Rico.

"A partir del 2011, cuando Chile me llama para pedirme perdón, me digo 'qué carajo hago con eso, para qué quiero el perdón', entonces cuando sucede eso es que decidí hablar de lo que me pasó", afirmó.

"Particularmente no quiere gente presa. Lo que quisiera es que hablaran, que digan lo que saben y entonces poder cerrar mi historia sobre lo que pasó en esa semana. Quero poder saber sobre los desaparecidos, que se pueda cerrar el círculo", puntualizó.

